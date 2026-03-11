ATLAS Infrastructure investeert in H2O America en ondersteunt langetermijngroeistrategie

SYDNEY & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--ATLAS Infrastructure (“ATLAS”) is een gespecialiseerde wereldwijd genoteerde infrastructuurbelegger die fondsen beheert namens langetermijnklanten op het gebied van infrastructuur. Na de recente aandelenplaatsing hebben de actief beheerde rekeningen van ATLAS ongeveer 10,8% van de stemrechten en economische belangen in H2O America (“H2O”) in handen.

ATLAS was verheugd om via onze deelname aan de recente aandelenuitgifte de langetermijnstrategie van H2O te ondersteunen voor investeringen in lokale water- en afvalwaterbedrijven.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.