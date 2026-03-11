ATLAS Infrastructure investeert in H2O America en ondersteunt langetermijngroeistrategie
- ATLAS verzekert H2O America van kapitaalverhoging en verwerft aanzienlijk nieuw aandelenbelang
- Grotere transactie bevestigt een sterke marktondersteuning voor de langetermijnstrategie van H2O en toonaangevende groeivooruitzichten voor de sector
- De organische groei van H2O wordt volledig met eigen vermogen gefinancierd tot 2028
SYDNEY & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--ATLAS Infrastructure (“ATLAS”) is een gespecialiseerde wereldwijd genoteerde infrastructuurbelegger die fondsen beheert namens langetermijnklanten op het gebied van infrastructuur. Na de recente aandelenplaatsing hebben de actief beheerde rekeningen van ATLAS ongeveer 10,8% van de stemrechten en economische belangen in H2O America (“H2O”) in handen.
ATLAS was verheugd om via onze deelname aan de recente aandelenuitgifte de langetermijnstrategie van H2O te ondersteunen voor investeringen in lokale water- en afvalwaterbedrijven.
