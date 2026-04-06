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周大福珠寶指定o9代為優化資料驅動的零售規劃

達拉斯 & 香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的軟體公司o9憑藉其開創性的人工智慧數位大腦平台 (Digital Brain platform) 跨30多種垂直產業強化企業規劃與決策模型。該公司今天宣布與知名中國珠寶零售商周大福珠寶集團 (Chow Tai Fook Jewelry Group) 建立合作關係，將為周大福珠寶提升端到端零售規劃能力。

周大福珠寶創立於1929年，總部位於香港，在該地區經營約6000家零售門店，以近20萬的SKU為號召。該公司計畫提高資料在零售規劃流程中的影響力，以便將高需求產品缺貨的情形減至最低、改善配貨機制以確保每家門店都能拿到最佳產品組合，並以更理想的方式連結供應鏈與市場需求，縮短補貨週期。

周大福珠寶選定o9數位大腦是因為其平台的靈活性與可配置性實至名歸，可將品類規劃、商品財務規劃、生產規劃以及配貨和補貨等零售規劃流程整合於單一平台中。

「我們身為中國頂級珠寶零售商，首要的考量便是替零售規劃流程進行數位化變革，並支援全球訂單統合與供應鏈整合，滿足今日消費者的需求。」周大福珠寶資訊與通訊應用副總經理Zhi Jun Hu表示，「我們期待與o9合作。他們扮演的不僅是平台供應商的角色，也是長期策略合作夥伴，協助我們優化端到端零售供應鏈和策略規劃行動。」

「有鑑於全球零售商必須面對消費者需求變化之外的多重阻力，零售商若投資於能夠幫助他們增強供應鏈韌性的技術，則更有希望保持競爭優勢，以更靈活變通的方式應對市場變化。」o9 Solutions共同創辦人兼執行長Chakri Cottemukkala說，「我們很榮幸能與周大福珠寶合作，統整其零售規劃能力，確保所有決策均以資料為基礎，並凝聚整個企業。」

如欲進一步認識o9，請前往：www.o9solutions.com

關於o9

一流企業知識和人工智慧驅動平台o9 Solutions幫助企業建立敏捷、具調適力的自主規劃和執行模型，在波動性和不確定性不斷上升的環境中改變企業決策。無論是提高預測準確性、供需配對並跨多層供應鏈推動合作以提高最佳成本和庫存的韌性，還是優化新產品和商業行動以推動收益成長和利潤，o9的數位大腦平台都可以加速從長期到戰術再到執行範圍的決策流程，使之更智慧、更連接。

o9具備改變遊戲規則所需的多種技術創新，像是創新的企業知識圖建模、大數據分析、先進預測演算法、需求/供應平衡、情境規劃、即時學習、合作、生成和代理人工智慧、易用的介面和雲端交付以及創新管理方法。還有企業、流程和變革管理最佳做法，以提高決策速度和智慧。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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Katie Fanuko
o9 Solutions公關團隊
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