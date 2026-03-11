ATLAS Infrastructure invierte en H2O America y respalda su estrategia de crecimiento a largo plazo

SÍDNEY y LONDRES--(BUSINESS WIRE)--ATLAS Infrastructure (“ATLAS”) es un inversor especializado en empresas globales de infraestructura que cotizan en bolsa y gestiona fondos para clientes institucionales con una visión de largo plazo. Tras la reciente colocación de acciones, las cuentas gestionadas activamente por ATLAS poseen aproximadamente el 10,8 % del capital y de los derechos de voto de H2O America (“H2O”).

ATLAS participó en la reciente colocación de capital para respaldar la estrategia de largo plazo de H2O, orientada a invertir en operaciones locales de servicios de agua potable y tratamiento de aguas residuales. La empresa destaca el enfoque disciplinado del equipo directivo de H2O, que prioriza la inversión orgánica en los negocios existentes junto con adquisiciones selectivas que generan valor, como la compra de Quadvest, una operación que amplía de manera significativa la presencia regulada de H2O en el sector del agua dentro de una jurisdicción de alto crecimiento. La operación, ampliada y liderada por ATLAS, respalda la estrategia de la empresa al fortalecer su posición financiera y otorgarle mayor flexibilidad para llevar adelante su plan de inversiones de capital (CapEx) previsto para el período 2026-2030.

“Incrementar la inversión en los servicios públicos de agua es fundamental para asegurar que las comunidades sigan teniendo acceso a agua potable de alta calidad y que las redes de aguas residuales continúen evolucionando para cumplir, e incluso superar, las exigencias ambientales en un contexto de crecimiento poblacional. En ATLAS nos complace acompañar al equipo directivo y a los empleados de H2O con esta inyección de capital, que permite a la empresa contar con los recursos necesarios para continuar con las inversiones y mejoras en sus redes e infraestructura de servicios. Esta mayor inversión en H2O también se alinea con el objetivo de ATLAS de generar rendimientos sostenibles a largo plazo para nuestros clientes mediante inversiones en empresas de infraestructura de alta calidad que prestan servicios esenciales a sus comunidades”.

- Rod Chisholm, socio

