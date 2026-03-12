Operio Group benoemd tot distributeur voor Schaefer Technologies in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie

FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Operio Group heeft een distributieovereenkomst getekend met Schaefer Technologies, een fabrikant van semi-automatische capsuleermachines. Operio Group, een holding die een wereldwijde groep merken opbouwt voor de productie van vaste geneesmiddelen, wordt de officiële distributeur van de producten van Schaefer Technologies in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

Schaefer Technologies ontwikkelt semi-automatische capsulevulsystemen, waaronder apparatuur voor de productie van gebandeerde capsules voor vloeibare en korrelvormige formuleringen die worden gebruikt door fabrikanten van voedingssupplementen en farmaceutische producten.

Leidinggevenden van beide bedrijven hebben samengewerkt om de overeenkomst tot stand te brengen, waaronder Kevin Schaefer, CEO van Schaefer Technologies Inc., en Alastair Sanderson, Chief Business Development Officer bij Operio Group.

"Schaefer Technologies kijkt uit naar onze nieuwe samenwerking met Operio Group," aldus Schaefer. “Hun begrip van de markt voor farmaceutische apparatuur maakt hen een sterke partner, omdat we onze expertise in capsulevulling combineren met hun toewijding aan productontwikkeling en klantenservice. We willen ook onze waardering uitspreken voor Garry en Suzanne Coleman van Glenvale Packaging voor hun partnerschap gedurende de afgelopen 29 jaar. Als onze vertegenwoordiger in Europa sinds 1997 heeft Glenvale bijgedragen aan de vestiging van Schaefer Technologies op de Europese markt. We wensen Garry en Suzanne het allerbeste voor hun pensioen.”

“We zijn erg trots op ons partnerschap met Schaefer Technologies,” verklaarde Declan McLaughlin, CEO van Operio Group. “Bij Operio Group is het onze missie om de nummer één leverancier van wereldklasse te worden op het gebied van productie, service en ondersteuning voor capsulevulmachines en tabletpersen voor de farmaceutische en nutraceutische industrie. Dit partnerschap draagt daaraan bij en we zetten ons in om de service en ondersteuning van wereldklasse te leveren die klanten van het merk Schaefer Technologies verwachten.”

“Het is een eer om met Schaefer Technologies samen te werken,” stelde Sanderson. “Operio Group heeft al lange tijd de behoefte aan semi-automatische capsulevulsystemen binnen ons portfolio onderkend. De apparatuur van Schaefer stelt ons in staat fabrikanten die werken met poeders, pellets en vloeistofgevulde capsules beter te ondersteunen.”

Door deze samenwerking zal Operio Group de verkoop en distributie van de capsulevulsystemen van Schaefer Technologies in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie ondersteunen, waarmee de portfolio van Operio Group op het gebied van capsuleproductieapparatuur wordt versterkt.

Over Operio Group

Operio Group is een samenwerkingsverband van bedrijven die apparatuur, gereedschap, ingrediënten en technische expertise leveren aan de nutraceutische, farmaceutische en vaste-doseringindustrie.

Ga voor meer informatie naar: www.operiogroup.com

Over Schaefer Technologies Inc.

Schaefer Technologies Inc. produceert semi-automatische capsulevulsystemen, waaronder systemen die zijn ontworpen voor gebandeerde capsules die worden gebruikt in vloeibare en pelletformuleringen.

Ga voor meer informatie naar: www.schaefertechnologies.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.