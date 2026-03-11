ATLAS Infrastructure注资H2O America，支持其长期增长战略

悉尼与伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- ATLAS Infrastructure（简称“ATLAS”）是一家专业全球上市基础设施投资机构，代表长期基础设施客户管理基金。在最近的股权配售后，ATLAS的积极管理账户持有H2O America（简称“H2O”）约10.8%的投票权和经济权益。

ATLAS很高兴通过参与近期股权融资，支持H2O投资当地水务及污水处理业务的长期战略。ATLAS高度认可H2O管理层的严谨策略，该策略既注重对现有业务的内生性投资，又实施精准增值交易，例如收购Quadvest，这一收购显著拓展了H2O在优质高增长区域的受监管水务业务版图。此次由ATLAS牵头的增资扩容，为公司2026-2030年资本支出计划提供了充裕的资产负债表容量和财务灵活性，有力支撑了企业战略实施。

“加大对水务设施的投资至关重要，这既能确保社区持续享有优质饮用水，又能推动污水管网不断升级，在人口增长的同时满足并超越环境保护要求。ATLAS很高兴通过此次股权融资支持H2O的管理层及员工，确保该公司获得持续投资网络与服务升级的资本支持。加大对H2O公司的投资，与ATLAS的核心目标高度契合。我们的目标正是通过投资于那些致力于为当地社区提供必要服务的高质量基础设施企业，从而为客户创造长期、可持续的回报。”

- 合伙人Rod Chisholm

1. ATLAS估计

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。