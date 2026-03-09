WOODSIDE INICIA CAMPAÑA DE PERFORACIÓN EN TRION

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Woodside Energy, en asociación con Petróleos Mexicanos (PEMEX), ha iniciado la campaña de perforación en el campo Trion, ubicado en aguas ultra profundas del Golfo de México.

El inicio de la perforación marca un hito importante en el desarrollo de uno de los proyectos energéticos costa afuera más relevantes de México y representa un avance clave hacia el desarrollo completo del campo tras la decisión final de inversión (FID) del proyecto en 2023.

La directora ejecutiva interina de Woodside, Liz Westcott, señaló: “El inicio del programa de perforación representa un hito para el Proyecto Trion y para el sector de petróleo y gas en aguas profundas de México. Destaca la solidez de nuestra colaboración con PEMEX y nuestro compromiso compartido de desarrollar este proyecto de clase mundial de forma segura y eficiente. Trion es más que un recurso significativo: es una oportunidad para fortalecer la seguridad energética de México, desarrollar capacidades locales y generar valor económico duradero para el país”.

La campaña de perforación contempla la ejecución de 24 pozos submarinos, que estarán conectados a una unidad flotante de producción (FPU) llamada Tláloc, con una capacidad nominal aproximada de 100,000 barriles por día. El desarrollo incluye infraestructura submarina asociada y sistemas de exportación para garantizar operaciones seguras, eficientes y confiables. La producción de Trion se cargará en una unidad flotante de almacenamiento y descarga (FSO) llamada Chalchi, con una capacidad de 950,000 barriles.

Los pozos serán perforados por el buque perforador Deepwater Thalassa de Transocean, con apoyo de buques de suministro y servicios logísticos que operarán desde puertos del estado de Tamaulipas, fortaleciendo las cadenas de suministro locales y regionales. El Deepwater Thalassa llegó a aguas mexicanas el 5 de marzo de 2026.

Desde la decisión final de inversión del proyecto Trion, las actividades de ingeniería, adquisiciones y planificación operativa han avanzado conforme al calendario de desarrollo aprobado. El proyecto se mantiene en camino para alcanzar la primera producción de petróleo en 2028.

El vicepresidente de Trion de Woodside, Stephane Drouaud, declaró: “El progreso que estamos observando en Trion refleja la dedicación y la experiencia de nuestro equipo de proyecto y de nuestros socios, quienes han trabajado incansablemente para avanzar en este desarrollo. Desde la ingeniería y la planificación hasta la ejecución de la perforación, el equipo está impulsando el proyecto de manera segura y sistemática”.

Se espera que Trion genere importantes beneficios económicos, incluidos empleos directos e indirectos y una mayor participación de proveedores mexicanos. A lo largo de la vida del proyecto, se estima que Trion aportará más de 10,000 millones de dólares en impuestos y regalías a México.

Woodside posee una participación del 60 % en Trion, y funge como operador, mientras que PEMEX mantiene el 40 % restante.

