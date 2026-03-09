Radial choisit Riskified afin de renforcer la protection contre la fraude aux paiements et les demandes abusives de remboursement/retour pour son portefeuille de clients commerçants

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE : RSKD), un leader dans les domaines de la lutte contre la fraude liée au commerce électronique et de la veille antirisque, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec Radial, un prestataire logistique tiers (3PL) de premier plan, lequel deviendra Paxon d’ici la fin de l’année. Radial intégrera la plateforme alimentée par l’IA de Riskified afin d’aider ses clients commerçants à approuver davantage de commandes légitimes et à réduire les pertes liées à la fraude aux paiements, notamment pour les nombreux commerçants qui utilisent Shopify comme plateforme de commerce électronique.

Radial soutient de nombreuses marques de détail de renom dans le monde grâce à un réseau mondial de traitement des commandes en ligne comprenant plus de vingt centres en Amérique du Nord, aidant ainsi les commerçants à livrer leurs commandes rapidement et à moindre coût. En intégrant la technologie décisionnelle antifraude basée sur l’IA de Riskified à son écosystème commercial, Radial offre aux commerçants la possibilité de calibrer avec une précision chirurgicale l’expérience de paiement en fonction du risque, sans ralentir le traitement des commandes. Cette intégration vise également à aider les marques qui souhaitent se développer sur de nouveaux marchés.

Riskified permet aux clients de Radial de prendre des décisions précises et en temps réel en matière de lutte contre la fraude lors du paiement, en approuvant ou en refusant les transactions, avec des résultats garantis et une responsabilité financière totale en cas de rétrofacturation frauduleuse. Cette performance est rendue possible grâce au modèle d’apprentissage automatique avancé et au vaste réseau mondial de commerçants de Riskified.

Au-delà de la prévention de la fraude au moment du passage en caisse, ce partenariat ouvre la voie à Radial pour élargir son offre grâce à la solution Policy Protect de Riskified. Policy Protect révèle les véritables identités, les historiques d’achat et les schémas d’abus derrière chaque commande et chaque réclamation, permettant ainsi aux commerçants de mettre en œuvre des politiques hautement efficaces pour empêcher les réclamations frauduleuses ou abusives tout en continuant à récompenser les clients fidèles.

Les équipes de Radial peuvent désormais également tirer parti de la plateforme Dispute Resolve de Riskified qui rationalise la gestion des rétrofacturations et simplifie le traitement des litiges pour le compte de ses clients commerçants. Dispute Resolve centralise les données et réduit les tâches manuelles, aidant Radial à récupérer les revenus plus efficacement.

« Radial a mis en place un réseau logistique évolutif et une suite de solutions commerciales qui aident les marques à livrer leurs commandes rapidement et de manière fiable », a déclaré Michael Habermann, directeur principal des solutions de commerce chez Radial. « En nous associant à Riskified, nous renforçons cet écosystème grâce à la veille antifraude, ce qui permet à nos clients d’opérer plus efficacement, de protéger leurs revenus et de créer une expérience plus fluide tout au long du cycle de vie du commerce électronique. »

« Radial apporte son expertise approfondie en matière de commerce et de traitement des commandes à certains des détaillants les plus sophistiqués au monde », a confié pour sa part Max Meister Admoni, responsable mondial des partenariats chez Riskified. « En combinant l’envergure et la puissance opérationnelle de Radial, d’une part, et la veille antifraude et antirisque alimentée par l’IA de Riskified, d’autre part, nous aidons les commerçants à approuver davantage de commandes fiables en toute confiance, à éliminer les risques de rétrofacturation et à lutter intelligemment contre les abus en matière de demande de remboursement et de retour, le tout en préservant une excellente expérience client. »

Pour plus de renseignements, venez rencontrer les équipes de Radial et de Riskified sur le stand de Riskified (n° 201) lors du salon MRC Vegas 2026, qui se tiendra du 16 au 19 mars. Découvrez comment Riskified permet aux plus grands détaillants du monde d’approuver davantage de commandes en ligne en toute confiance, tout en bloquant la fraude et en protégeant leurs politiques généreuses.

À propos de Riskified

Riskified (NYSE : RSKD) aide les entreprises à stimuler la croissance de leur activité de commerce électronique en déjouant les risques. De nombreuses grandes marques et sociétés cotées en bourse qui vendent en ligne font confiance à Riskified pour bénéficier d’une protection garantie contre les rétrofacturations, pour lutter contre la fraude et les abus de politiques à grande échelle, ainsi que pour améliorer la fidélisation de la clientèle. Développée et gérée par la plus grande équipe d’analystes des risques du commerce électronique, de scientifiques des données et de chercheurs, la plateforme de Riskified dédiée à la fraude et aux risques, alimentée par l’IA, analyse les individus qui se cachent derrière chaque interaction afin de fournir des décisions et des informations fiables en temps réel basées sur l’identité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.riskified.com.

À propos de Radial

Radial, qui s’apprête à devenir Paxon, est le plus grand prestataire logistique tiers (3PL) proposant également des solutions intégrées de paiement, de détection de la fraude et omnicanales aux marques modernes et d’entreprise. La société est une division de Bnode, une entreprise numérique experte en logistique de taille de colis, présente en Europe, en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique. Forte de plus de 40 ans d’expertise sectorielle, Radial adapte ses services et ses solutions pour répondre de manière stratégique aux besoins spécifiques de chaque marque. Notre équipe accompagne les marques pour relever les défis les plus courants liés au commerce électronique, de la mise en place d’un système évolutif et flexible de traitement des commandes garantissant la cohérence des livraisons à la sécurisation des transactions. Fidèle à sa promesse de respecter ses engagements du clic à la livraison, Radial aide les marques à naviguer dans le paysage numérique en constante évolution avec confiance et efficacité, afin de bénéficier d’une expérience de commerce électronique fluide, sécurisée et de qualité supérieure.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.