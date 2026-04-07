Textron Aviation erhält ersten militärischen Auftrag für die Cessna SkyCourier und führt das Flugzeug damit in den globalen Verteidigungsmarkt ein

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc. (NYSE: TXT), gab heute bekannt, dass Belgien die Cessna SkyCourier als neues Spezialmissionsflugzeug ausgewählt und einen Auftrag über fünf Mehrzweckflugzeuge zur Unterstützung der Spezialkräfte des Landes erteilt hat. Mit dieser Auswahl wird die SkyCourier erstmals in den globalen Verteidigungsmarkt eingeführt, während Belgiens Lufttransportkapazität durch eine robuste, flexible Plattform für anspruchsvolle Einsätze gestärkt wird.

Die belgische SkyCourier-Flotte wird den schnellen Transport von Personal und Ausrüstung ermöglichen sowie Logistik-, medizinische Evakuierungs- und Krisenreaktionseinsätze unterstützen. Die Auslieferungen an den Hauptauftragnehmer Sabena Engineering werden im Laufe des Jahres 2027 erwartet. Anschließend folgen in Belgien militärische Anpassungen, bevor die Flugzeuge endgültig an die belgischen Spezialkräfte übergeben werden.

„Diese erste militärische Auswahl signalisiert ein starkes Interesse der Streitkräfte an der Cessna SkyCourier und unterstreicht ihre Eignung für Missionen mit hohem Risiko“, sagte Travis Tyler, Präsident und Geschäftsführer von Textron Aviation Defense. „Die Kombination aus robuster Leistung, niedrigen Betriebskosten sowie der Fähigkeit zum Einsatz auf kurzen und unbefestigten Start- und Landebahnen macht die SkyCourier zu einer überzeugenden Lösung für Kunden, die in unvorhersehbaren Einsatzumgebungen auf verlässliche Lufttransportkapazität angewiesen sind.“

Der Einstieg der SkyCourier in den globalen Verteidigungsmarkt knüpft an ihre wachsende Präsenz in neuen Weltregionen an. Die zweimotorige Hochdecker-Turboprop-Maschine wurde auf Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Einsatzprofile ausgelegt und bietet flexible Kabinenkonfigurationen, hohe Nutzlast sowie bewährte Leistung unter schwierigen Einsatzbedingungen.

Die Entscheidung Belgiens spiegelt die steigende Nachfrage staatlicher Stellen nach kosteneffizienten Mehrzweckflugzeugen wider, die schnell wechselnde Einsatzprofile unterstützen können. Zugleich stärkt die Auswahl durch Sabenas Entwicklungsarbeiten für die Modifikationen in Belgien die Fähigkeiten der lokalen Industrie und festigt die Verteidigungsbeziehungen in der gesamten Region.

„In enger Zusammenarbeit mit Textron Aviation wird Sabena Engineering sämtliche missionsspezifischen Integrations- und Zertifizierungsarbeiten in Belgien übernehmen. So wird sichergestellt, dass die SkyCourier die flexible, reaktionsschnelle Lufttransportfähigkeit bietet, die unsere Spezialkräfte benötigen, und zugleich nationale industrielle Kompetenz sowie Souveränität stärkt“, ergänzte Stephane Burton, Geschäftsführer von Sabena Engineering.

Über die Cessna SkyCourier

Die zweimotorige Hochdecker-Turboprop-Maschine Cessna SkyCourier bietet eine Kombination aus Leistung und niedrigen Betriebskosten für Luftfracht-, Pendler- und Spezialflugbetreiber.

Die Frachtervariante ist für bis zu drei LD3-Seecontainer ausgelegt und verfügt über eine beeindruckende Nutzlastkapazität von 6.000 Pfund. Die Variante für 19 Passagiere verfügt über Türen für Besatzung und Passagiere für ein reibungsloses Einsteigen sowie große Kabinenfenster für Tageslicht und eine gute Aussicht. Beide Varianten bieten eine Einpunkt-Druckbetankung, um schnellere Umschlagzeiten zu ermöglichen.

Die SkyCourier wird von zwei an den Tragflächen montierten Pratt & Whitney Canada PT6A-65SC-Turboprop-Triebwerken angetrieben und verfügt über den McCauley Propeller C779, einen robusten und zuverlässigen 110-Zoll-Vierblatt-Propeller aus Aluminium, der vollständig feathering-fähig ist und über eine umkehrbare Steigung verfügt. Er wurde entwickelt, um die Leistung des Flugzeugs beim Transport enormer Lasten zu verbessern. Die SkyCourier wird mit Garmin G1000 NXi-Avionik betrieben und erreicht eine maximale Reisegeschwindigkeit von über 200 KTAS sowie eine maximale Reichweite von 900 Seemeilen.

Grenzenlose Möglichkeiten für Spezialmissionen

Wenn staatliche, militärische sowie gewerbliche Kunden luftgestützte Lösungen für kritische Missionen benötigen, wenden sie sich an Textron Aviation, unter dessen Dach die traditionsreichen Marken Beechcraft und Cessna vereint sind. Textron Aviation bietet die branchenweit umfangreichste Palette an Flugzeugen für Spezialmissionen mit anpassbaren Konfigurationen auf Basis bewährter Technologie sowie fortschrittlicher Entwicklung. Zur Flugzeugfamilie von Textron Aviation gehören ein- und mehrmotorige Kolbenflugzeuge, Turboprops sowie Citation-Jets. Diese Flugzeuge unterstützen Missionen wie Luftrettung, amphibische Einsätze, Flugvermessung, Luftüberwachung, Ausbildung und Transportaufgaben. Unterstützt wird dies durch ein umfassendes globales Kundendienstnetzwerk. Weitere Informationen finden Sie auf www.specialmissions.txtav.com

Informationen zu Sabena Engineering

Sabena Engineering ist ein internationaler Anbieter von Lösungen für Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) sowohl für die kommerzielle Luftfahrt als auch für Verteidigungskunden. Die Verteidigungsaktivitäten decken das gesamte Spektrum von Wartung, Modernisierung, technischer Unterstützung sowie Diensten zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft über eine große Anzahl verschiedener Plattformen ab. Sabena Engineering ist seit mehr als 50 Jahren der wichtigste MRO-Partner der belgischen Streitkräfte und erbringt entscheidende Leistungen, um die Einsatzbereitschaft belgischer Militärplattformen sicherzustellen. Sabena Engineering unterstützt zahlreiche bestehende und künftige Verteidigungsplattformen, darunter die F-16 (Center of Excellence) mit globalen MRO-Leistungen, Modernisierungen sowie Engineering-Kompetenz, und ist aktiv an der Entwicklung der F-16-Fähigkeit für die Ukraine beteiligt. Für die AW109 sowie die A400M stellt Sabena Engineering die Einsatzbereitschaft sicher. Sabena Engineering stärkt die künftigen Fähigkeiten der belgischen Streitkräfte, indem das Unternehmen die Einsatzbereitschaft der F-35-Flotte vorbereitet, ISR-Einsätze mit der MQ-9B SkyGuardian durch zertifizierte Wartung unbemannter Systeme unterstützt und die Pilotenausbildung mit der PC-7 MKX von Pilatus modernisiert. Außerdem werden Sabena und Sonaca gemeinsam die Textron Aviation SkyCourier zu einem einsatzbereiten Flugzeug für Einsätze der Spezialkräfte umrüsten und zertifizieren. Kontakt-E-Mail: communication@sabena-engineering.com Website: www.sabena-engineering.com

Informationen zu Textron Aviation Inc.

Seit fast 100 Jahren begeistern wir Menschen für das Fliegen. Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., hat die Talente seiner Teams unter den Marken Beechcraft, Cessna, Hawker und Pipistrel gebündelt, um Kunden das bestmögliche Flugerlebnis zu bieten. Mit einem Angebot, das von Business Jets, Turboprops sowie leichten und leistungsstarken Kolbenflugzeugen bis hin zu Flugzeugen für Spezialmissionen, militärischen Schulflugzeugen sowie Flugzeugen für Verteidigungsaufgaben reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrt-Produktportfolio der Welt sowie über eine Belegschaft, aus deren Arbeit mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der Allgemeinen Luftfahrt weltweit hervorgegangen sind. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser bewährtes globales Kundendienstnetzwerk, wenn es um wirtschaftliches, produktives und flexibles Fliegen geht. Weitere Informationen finden Sie auf www.txtav.com.

Informationen zu Textron

Textron Inc. ist ein Industriekonzern mit mehreren Geschäftsfeldern, der sein globales Netzwerk aus Unternehmen in den Bereichen Luftfahrt, Verteidigung, Industrie und Finanzen nutzt, um Kunden innovative Lösungen und Dienste zu bieten. Textron ist weltweit bekannt für Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems. Weitere Informationen erhalten Sie auf: www.textron.com.

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