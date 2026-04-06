周大福珠宝选择 o9，以数据驱动赋能并优化端到端零售计划体系，全面升级供应链决策能力。

达拉斯与香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 国际领先软件企业o9凭借其开创性人工智能驱动的Digital Brain（数字大脑）平台，为超过30个行业垂直领域的企业计划和决策模型提供支持。该公司今日宣布，与中国知名珠宝零售商Chow Tai Fook Jewelry Group（周大福珠宝集团）建立合作伙伴关系，以提升其端到端的零售计划能力。

Chow Tai Fook周大福成立于1929年，总部位于香港，在整个地区运营约6000家零售店，拥有近200,000个库存单位。该公司致力于构建更具数据驱动性的零售计划流程，旨在减少高需求产品的缺货现象，强化分配机制以确保为每家门店提供最优产品组合，并使供应链更紧密地对接市场需求，从而加速补货周期。

周大福选择o9 Digital Brain，是因为该平台非常灵活且可配置，能够在单一平台上整合Chow Tai Fook周大福的端到端零售计划全流程，涵盖、商品财务计划、组货计划、需求计划、生产计划以及配补货计划等。

周大福珠宝集团资讯及通讯应用副总经理胡志军表示，“作为中国领先的珠宝零售商之一，我们的首要任务是实现零售计划流程的数字化转型，支持全球订单整合与供应链端到端集成，最终满足当今消费者的多样化需求。我们与 o9 的合作，不仅是平台供应的关系，更是深度绑定的长期战略伙伴，双方合力优化周大福端到端零售供应链，赋能企业战略规划落地”

o9 Solutions联合创始人兼首席执行官Chakri Cottemukkala表示，“面对消费者需求的变化以及多重不利因素，那些投资于提升供应链韧性技术的零售商更有可能保持竞争优势，并以更敏捷的方式应对市场变化。我们很高兴能与Chow Tai Fook周大福合作，整合其零售计划能力，确保所有决策都基于数据驱动，并在整个业务中保持一致性。”

要了解更多关于o9的信息，请访问www.o9solutions.com。

关于o9

o9 Solutions是领先的企业知识和人工智能驱动平台，致力于帮助企业在日益动荡和不确定的环境中，构建敏捷、自适应和自主式的规划与执行模型，以变革企业决策模式。无论是提升预测精度、匹配供需关系、推动多层级供应链协作以在最优成本和库存水平下增强韧性，还是优化新产品与商业举措以驱动收入增长和利润率提升，从长远规划到战术部署再到执行落地，所有决策流程都能在Digital Brain平台上实现更快速、更智能的协同运作。

o9融合了颠覆性的技术创新——包括创新的企业知识图谱建模、大数据分析、用于预测的先进算法、供需平衡、情景规划、实时学习、协作、生成式与代理型人工智能、易用界面与云端交付，以及创新管理方法，同时结合组织、流程与变革管理的最佳实践，从而彻底改变决策速度与智能水平。

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