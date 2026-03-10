AMINA成為歐洲第一個全面受監管的分散式帳本技術交易與結算場所21X上的第一家受監管銀行

瑞士楚格和德國法蘭克福--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 受瑞士金融市場監督管理局(FINMA)監管、業務遍及全球的加密銀行AMINA Bank AG (“AMINA”)今日宣布，其已成為歐盟第一個全面受監管的分散式帳本技術交易與結算系統(DLT TSS) 21X的上市保薦機構。AMINA是第一家以上市保薦機構身分加入21X生態系統的受監管銀行。

結合AMINA與Tokeny在鏈上資產發行方面已有的合作，此次夥伴關係打造了一套完整的代幣化基礎設施，解決了機構採用過程中的一大瓶頸：缺少一條連結受監管傳統資產代管與鏈上發行和高流動性次級市場的端對端路徑。

此次合作正值代幣化從先導計畫轉向實際部署的金融基礎設施。鏈上真實世界資產(RWA)規模從2022年的約50億美元成長至2025年中的逾240億美元，年底可望突破380億美元。若計入穩定幣，代幣化資產價值已超過3300億美元。

整合後的代幣化基礎設施連結了三個層面：

AMINA 為底層傳統資產——公債、公司證券、國庫券和其他金融工具——提供機構級代管和銀行服務，並擔任上市保薦機構，指導發行方將代幣化產品推向市場。

為底層傳統資產——公債、公司證券、國庫券和其他金融工具——提供機構級代管和銀行服務，並擔任上市保薦機構，指導發行方將代幣化產品推向市場。 Tokeny （Apex Group旗下公司，服務資產規模超過3.5兆美元）提供企業級代幣化平台，透過ERC‑3643標準處理智慧合約部署和自動化法規遵循管控。

（Apex Group旗下公司，服務資產規模超過3.5兆美元）提供企業級代幣化平台，透過ERC‑3643標準處理智慧合約部署和自動化法規遵循管控。 21X獲得德國金融主管機關BaFin頒發的牌照，並得到歐盟金融市場主管機關ESMA的支援，為一級和次級市場提供受監管的交易和結算場所，支援代幣化金融工具進行以智慧合約為基礎交易和原子結算。

這套基礎設施共同解決了機構代幣化長期存在的兩大障礙：缺乏受監管的次級市場流動性，以及缺少從傳統資產持有到鏈上分發的順暢路徑。

AMINA產品長Myles Harrison表示：「機構投資人一直在等待符合其治理與法規遵循標準的代幣化基礎設施，這是合理的要求。透過與21X合作，並在我們與Tokeny合作的基礎上，我們建置了完整的基礎設施——從底層資產的銀行代管一直至鏈上發行和交易所交易。對於尋求接觸代幣化證券的機構而言，這正是他們期待已久的路徑。」

21X執行長Max J. Heinzle補充說道：「我們非常榮幸歡迎AMINA以頂尖上市保薦機構的身分加入21X生態系統。隨著我們的次級市場如今全面運行，AMINA這樣一家世界一流機構夥伴的加入是一個重要里程碑。這家瑞士銀行在數位資產領域的深厚底蘊和開拓性工作，恰好為我們平台的規模化發展提供了所需的嚴謹性和創新性。我們將攜手為全球金融界實現代幣化股票、債券和基金的順暢交易與結算。」

此次合作建立在AMINA身為受監管加密銀行先驅的過往業績基礎之上。自2019年獲得FINMA牌照以來，AMINA已擴展至四個司法轄區，包括瑞士、阿布達比、香港和歐盟（透過奧地利），並在六年多時間裡保持貸款零違約記錄。21X的交易所於2025年9月上線，是全球第一個針對代幣化證券的全面受監管、以區塊鏈為基礎的交易與結算場所，在Polygon區塊鏈和Stellar網路上運行，合作夥伴包括Chainlink、Circle和SBI Digital Markets，可實現以智慧合約為基礎的撮合與結算，不再需要中央證券存管機構和結算仲介。

根據法律和監管考量，某些產品和服務可能無法向所有客戶提供。

關於 AMINA — 加密金融，化繁為簡

AMINA Bank AG成立於2018年4月，總部位於瑞士楚格，是加密貨幣銀行業的先驅。2019年8月，AMINA Bank AG獲得瑞士金融市場監督管理局(FINMA)頒發的瑞士銀行及證券交易商牌照。2022年2月，AMINA Bank AG阿布達比全球市場(ADGM)分行獲得ADGM金融服務監管局(FSRA)頒發的金融服務授權。2023年11月，AMINA (Hong Kong) Limited獲得香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)頒發的第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（資產管理）牌照。2025年10月，公司根據香港數位資產監管架構，進一步獲准將第1類牌照範圍擴充至為專業投資人提供數位資產交易服務。2025年10月，AMINA (Austria) AG (“AMINA EU”)依據《加密資產市場法》(MiCAR)架構，獲得奧地利金融市場管理局(FMA)頒發的加密資產服務提供者(CASP)牌照。

AMINA 曾被《CVVC 全球報告》及 CB Insights 評選為區塊鏈生態系統 50 強企業之一。2023 年，AMINA 榮獲《歐洲財富簡報》數位資產解決方案（基金經理）類別獎項。近期，AMINA 更在《Hedgeweek®》2025 年全球數位資產獎中，獲頒「年度機構數位資產創新獎」。

欲了解更多關於 AMINA 的資訊，請瀏覽 www.aminagroup.com 。

關於21X

21X是一家總部位於法蘭克福的投資公司，走在利用區塊鏈技術變革資本市場的最前線。2025年9月8日，21X全面上線歐盟第一個全面受監管的分散式帳本技術交易與結算系統(DLT TSS)，使公司成為從傳統資本市場向以代幣化資產為基礎的資本市場轉型的領導者。21X透過以智慧合約為基礎的代幣化股票、債券和基金發行、交易和結算，實現無對手方風險的原子交易。

如欲觀看關於21X及我們以區塊鏈為基礎的交易所的簡短介紹影片，請點選此處。

