-

Radial选择Riskified为其商户客户组合提供支付欺诈和退款/退货保护服务

双方合作将Riskified由AI驱动的支付欺诈、退款申请和退货滥用保护平台引入Radial的全球商户网络

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 电商欺诈和风险智能领域的领导者Riskified (NYSE: RSKD)今日宣布与Radial达成战略合作。Radial是领先的第三方物流服务商，将于今年晚些时候更名为Paxon。Radial将集成Riskified的AI驱动平台，帮助其商户批准更多合法订单，减少支付欺诈带来的损失，包括众多使用Shopify作为电商平台的商户。

Radial在北美拥有由20多个运营中心组成的全球电商履约网络，为全球众多知名零售品牌提供支持，帮助商户快速且具有成本效益地完成订单配送。通过将Riskified的AI驱动欺诈决策能力引入其商业生态系统，Radial让商户能够根据风险精准调整结账体验，同时不影响履约效率。这也为计划拓展新市场的品牌提供了支持。

Riskified在结账环节为Radial客户提供精准、实时的欺诈决策，对交易进行审批或拒绝并提供结果担保，同时承担欺诈退单的全部财务责任。这一能力是依托先进的机器学习技术和Riskified庞大的全球商户网络实现的。

除结账欺诈防护外，本次合作还为Radial利用Riskified的Policy Protect解决方案拓展其服务范围铺平了道路。Policy Protect能够揭示每笔订单和申请背后的真实身份、购买历史和滥用模式，帮助商户制定高效策略，防范欺诈或滥用类申请，同时持续回馈忠实客户。

Radial团队还可借助Riskified的Dispute Resolve平台简化退单管理以及代表商户处理纠纷的流程。Dispute Resolve可实现数据集中化，减少人工操作，帮助Radial更高效地挽回收入。

Radial商务解决方案高级总监Michael Habermann表示：“Radial打造了可扩展的履约网络和一站式商务解决方案，助力品牌高效可靠地完成订单交付。通过与Riskified合作，我们将以先进的欺诈智能强化这一生态系统，让品牌客户能够更高效地运营、保护收入，并在整个电商生命周期中打造更加无缝的体验。”

Riskified全球合作负责人Max Meister Admoni表示：“Radial为全球一些最成熟的零售商带来了深厚的电商和物流专业知识。通过将Radial的规模和运营实力与Riskified由AI驱动的欺诈和风险智能相结合，我们帮助商户放心地批准更多优质订单、消除退单风险、智能防范退款和退货滥用，同时保持优质的客户体验。”

如需了解更多信息，可于3月16日至19日在2026年MRC Vegas展会的Riskified 201号展位与Radial和Riskified团队会面。了解Riskified如何助力全球领先零售商放心地批准更多电商订单，同时拦截欺诈并保护优质服务政策。

关于Riskified

Riskified (NYSE:RSKD)使企业能够通过巧妙应对风险来释放电子商务的成长潜力。许多全球最大的品牌和在线销售的上市公司都依赖Riskified确保防范退单纠纷，大规模打击欺诈和政策滥用，并提高客户保留率。Riskified由AI驱动的欺诈和风险情报平台由庞大的电子商务风险分析师、数据科学家和研究人员团队开发和管理。该平台分析每次互动背后的个体，以提供实时决策和基于身份的强大洞察力。如需了解更多信息，请访问riskified.com

关于Radial

Radial（即将更名为Paxon）是北美最大的第三方物流履约服务商，同时为现代化和企业级品牌提供一体化支付、欺诈检测和全渠道解决方案。公司隶属于Bnode，后者是包裹级物流领域的数字专家，业务遍及欧洲、北美和亚太地区。凭借超过40年的行业专业经验，Radial量身定制服务和解决方案，与每个品牌的独特需求进行战略匹配。从通过可扩展、灵活的履约服务保障配送稳定性，到保障交易安全，公司团队助力品牌应对常见电商挑战。Radial致力于兑现从点击到配送的承诺，帮助品牌在动态变化的数字环境中稳步前行，以信心和能力打造无缝、安全、卓越的电商体验。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系人：

Riskified

Cristina Dinozo
高级传播总监
press@riskified.com

Chett Mandel
投资者关系主管
ir@riskified.com

Radial

Allie Wutti
增长赋能与对外传播高级经理
allwutti@radial.com

Industry:

Riskified

NYSE:RSKD
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒体联系人：

Riskified

Cristina Dinozo
高级传播总监
press@riskified.com

Chett Mandel
投资者关系主管
ir@riskified.com

Radial

Allie Wutti
增长赋能与对外传播高级经理
allwutti@radial.com

More News From Riskified

Riskified宣布扩展AI智能体智能，保障商家原生AI购物助手安全

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 电子商务欺诈和风险情报领域的领军企业Riskified (NYSE: RSKD)今日宣布扩展其AI智能体智能平台，助力公司成为下一代电子商务的可靠防护屏障。随着商家纷纷部署自有原生对话式AI购物助手以提升客户体验，Riskified正确保这些全新触点能够防范复杂欺诈和滥用行为。 零售商正大力投资，将AI智能体直接引入线上店铺。McKinsey & Company的研究印证了这一趋势，指出82%的零售企业已启动以重塑客户服务为目标的生成式AI试点项目。 随着商家不断构建AI购物助手，基于客户偏好提供深度个性化服务和忠诚度计划，Riskified提供关键的风险情报层，让这类交互既智能又安全。Riskified能够分析终端消费者在全球广泛电商品牌网络中的完整购买记录，提供商家自身无法获取的差异化数据。 Riskified首席技术官兼联合创始人Assaf Feldman表示：“计划推出自有虚拟购物助手的商家，在与消费者保持直接、个性化关系方面拥有天然优势。Riskified的作用在于提供权威的风险情报层，以强化并保障AI智...

Riskified Analysis的研究发现四分之一的退款属于滥用行为；推出新的Policy Protect功能“Dynamic Returns”，在保护收入的同时提高客户满意度

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Riskified（纽约证券交易所代码：RSKD）是领先的电子商务欺诈和风险情报服务提供商，今天发布的一项研究分析凸显一个日益严重的客户体验困局：随着商家为了打击退货和退款滥用行为的暴增而收紧控制，又在无意中给他们的优良客户造成更多限制和不愉快的体验。为帮助零售商们化解这一挑战，Riskified的Policy Protect解决方案推出了新功能Dynamic Returns，这种以人工智能支持的退货决策工具可根据客户的资格条件实时调整适应。 Riskified对2024年一百多万笔退款申请进行分析后发现，以销售金额衡量，申请退款的比例占总订单价值的1-2%，其中近四分之一属于滥用。为应对越来越严重的滥用行为，许多零售商实施了多项限制性措施，例如收取统一的退货手续费、缩短退货期限、延迟退款以及往往长达10多天的仓库检查周期等。但这些措施给优良客户带来了不愉快的体验，因为当退款周期超过五天时，68%的顾客不会再回头（NRF）。退款缓慢也增加了运营成本，成为客户服务咨询的第二大原因（Narvar）。 在Riskified的“退...

Riskified宣布举办2026年Ascend峰会：以“动态智能”引领电商新时代

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 电商AI欺诈与风险管理领域的领军企业Riskified (NYSE:RSKD)宣布，其顶级全球峰会Ascend将于2026年再次以全球系列活动的形式举办。Ascend峰会将从北美（5月）启程，陆续登陆欧洲（6月）、澳大利亚（8月）、中国（9月）和日本（10月），汇聚各地区最大的商户以及行业专家和技术领袖，共同探索最新的AI进展和创新战略，以推动电商的成功。 Riskified首席营销官Jeff Otto表示：“过去十余年，我们率先运用AI打击电商欺诈和政策滥用。如今见证AI和智能代理商务对行业产生的巨大影响，既令人振奋，也让人关切。随着风险日益复杂、消费者期望不断提升，欺诈管理团队和客户体验负责人不能袖手旁观：他们必须主动出击，亲自设计未来。2026年Ascend峰会将探讨实时智能如何帮助商户精准防范欺诈、优化转化效率、回馈优质客户，并展示驱动电商成功新时代的技术成果和行业成功案例。” 2026年Ascend峰会体现了Riskified对于联合广大电商行业，聚焦创新与风险智能的承诺。通过搭建商户与顶尖从业者和思想领袖的沟通...
Back to Newsroom