Radial选择Riskified为其商户客户组合提供支付欺诈和退款/退货保护服务

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 电商欺诈和风险智能领域的领导者Riskified (NYSE: RSKD)今日宣布与Radial达成战略合作。Radial是领先的第三方物流服务商，将于今年晚些时候更名为Paxon。Radial将集成Riskified的AI驱动平台，帮助其商户批准更多合法订单，减少支付欺诈带来的损失，包括众多使用Shopify作为电商平台的商户。

Radial在北美拥有由20多个运营中心组成的全球电商履约网络，为全球众多知名零售品牌提供支持，帮助商户快速且具有成本效益地完成订单配送。通过将Riskified的AI驱动欺诈决策能力引入其商业生态系统，Radial让商户能够根据风险精准调整结账体验，同时不影响履约效率。这也为计划拓展新市场的品牌提供了支持。

Riskified在结账环节为Radial客户提供精准、实时的欺诈决策，对交易进行审批或拒绝并提供结果担保，同时承担欺诈退单的全部财务责任。这一能力是依托先进的机器学习技术和Riskified庞大的全球商户网络实现的。

除结账欺诈防护外，本次合作还为Radial利用Riskified的Policy Protect解决方案拓展其服务范围铺平了道路。Policy Protect能够揭示每笔订单和申请背后的真实身份、购买历史和滥用模式，帮助商户制定高效策略，防范欺诈或滥用类申请，同时持续回馈忠实客户。

Radial团队还可借助Riskified的Dispute Resolve平台简化退单管理以及代表商户处理纠纷的流程。Dispute Resolve可实现数据集中化，减少人工操作，帮助Radial更高效地挽回收入。

Radial商务解决方案高级总监Michael Habermann表示：“Radial打造了可扩展的履约网络和一站式商务解决方案，助力品牌高效可靠地完成订单交付。通过与Riskified合作，我们将以先进的欺诈智能强化这一生态系统，让品牌客户能够更高效地运营、保护收入，并在整个电商生命周期中打造更加无缝的体验。”

Riskified全球合作负责人Max Meister Admoni表示：“Radial为全球一些最成熟的零售商带来了深厚的电商和物流专业知识。通过将Radial的规模和运营实力与Riskified由AI驱动的欺诈和风险智能相结合，我们帮助商户放心地批准更多优质订单、消除退单风险、智能防范退款和退货滥用，同时保持优质的客户体验。”

如需了解更多信息，可于3月16日至19日在2026年MRC Vegas展会的Riskified 201号展位与Radial和Riskified团队会面。了解Riskified如何助力全球领先零售商放心地批准更多电商订单，同时拦截欺诈并保护优质服务政策。

关于Riskified

Riskified (NYSE:RSKD)使企业能够通过巧妙应对风险来释放电子商务的成长潜力。许多全球最大的品牌和在线销售的上市公司都依赖Riskified确保防范退单纠纷，大规模打击欺诈和政策滥用，并提高客户保留率。Riskified由AI驱动的欺诈和风险情报平台由庞大的电子商务风险分析师、数据科学家和研究人员团队开发和管理。该平台分析每次互动背后的个体，以提供实时决策和基于身份的强大洞察力。如需了解更多信息，请访问riskified.com。

关于Radial

Radial（即将更名为Paxon）是北美最大的第三方物流履约服务商，同时为现代化和企业级品牌提供一体化支付、欺诈检测和全渠道解决方案。公司隶属于Bnode，后者是包裹级物流领域的数字专家，业务遍及欧洲、北美和亚太地区。凭借超过40年的行业专业经验，Radial量身定制服务和解决方案，与每个品牌的独特需求进行战略匹配。从通过可扩展、灵活的履约服务保障配送稳定性，到保障交易安全，公司团队助力品牌应对常见电商挑战。Radial致力于兑现从点击到配送的承诺，帮助品牌在动态变化的数字环境中稳步前行，以信心和能力打造无缝、安全、卓越的电商体验。

