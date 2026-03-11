ATLAS Infrastructure investiert in H2O America und betont langfristige Wachstumsstrategie

SYDNEY und LONDON--(BUSINESS WIRE)--ATLAS Infrastructure („ATLAS”) ist ein spezialisierter börsennotierter globaler Infrastrukturinvestor, der Gelder im Auftrag von langfristigen Infrastrukturkunden verwaltet. Im Anschluss an die kürzlich erfolgte Kapitalplatzierung halten die aktiv verwalteten Konten von ATLAS Infrastructure ca. 10,8 % Stimmrechte und wirtschaftliches Interesse an H2O America („H2O”).

ATLAS war hocherfreut, die langfristige Strategie von H2O zu unterstützen, um in lokale Wasser- und Abwasserversorgungsbetriebe durch unsere Beteiligung an der jüngsten Kapitalerhöhung zu investieren. ATLAS würdigt den disziplinierten Ansatz des Managements von H2O, das sich auf organische Investitionen in bestehende Unternehmen fokussiert in Verbindung mit gezielten und wertsteigernden Transaktionen, wie der Übernahme von Quadvest, die den regulierten Wasser-Fußabdruck von H2O in einem wachstumsstarken Premium-Jurisdiktionsgebiet erweitert. Die aufgestockte Eigenkapitalerhöhung, die durch ATLAS verankert ist, unterstützt die Unternehmensstrategie durch die Bereitstellung einer signifikanten Bilanzkapazität und finanziellen Flexibilität bis weit in den CapEx-Plan 2026–2030 (Investitionsplan) des Unternehmens hinein.

„Die erhöhten Investitionen in Wasserversorger sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass die Gemeinden qualitativ hochwertiges Trinkwasser gewährleisten können, und dass sich Abwassernetzwerke kontinuierlich weiterentwickeln, um strengere Umweltauflagen neben den Auflagen für eine wachsende Bevölkerung nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen. ATLAS freut sich, die Geschäftsleitung und die Mitarbeiter von H2O durch diese Kapitalplatzierung zu unterstützen, indem sichergestellt wird, dass das Unternehmen über die notwendige Kapitalunterstützung verfügt, um seine Investitionsstrategie fortzusetzen und die Verbesserungen seines Netzwerks und seiner Dienstleistungen fortzuführen. Diese erhöhten Investitionen in H2O passen gut zu dem Ziel von ATLAS, unseren Kunden langfristige, nachhaltige Renditen durch Investitionen in hochwertige Infrastrukturunternehmen zu erwirtschaften, die in die Bereitstellung essenzieller Dienstleistungen für örtliche Gemeinschaften investieren.”

- Rod Chisholm, Partner

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.