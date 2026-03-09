-

Radial選擇Riskified為其商業客戶提供支付詐欺和退款/退貨保護

此次合作將Riskified的人工智慧驅動平台引入Radial的全球商家網路，該平台專注於支付詐騙、退款申訴及退貨濫用防護領域。

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 電商詐騙和風險情報領域的領軍企業Riskified（NYSE: RSKD）今天宣布與領先的第三方物流公司Radial（將於今年稍後更名為Paxon）建立策略合作夥伴關係。Radial將與Riskified的人工智慧平台整合，幫助其商家審核更多合法訂單，並減少支付詐欺造成的損失，其中包括許多使用Shopify作為其電子商務平台的商家。

Radial擁有遍布北美20多個中心的全球電子商務物流網路，為眾多世界知名零售品牌提供支援，協助商家快速有效率地交付訂單。透過將Riskified的人工智慧防詐騙決策功能引入其電商生態系統，Radial使商家能夠根據風險精準調整結帳體驗，而不會影響訂單履行速度，並有助於品牌拓展新市場。

Riskified透過先進的機器學習技術與其龐大的全球商家網路，為Radial客戶提供精準即時的結帳反詐決策，在承擔詐欺退款的全額財務責任前提下，以保證結果的方式核准或拒絕交易。

除結帳詐欺防範之外，此次合作讓Radial能夠利用Riskified的「政策保護」（Policy Protect）解決方案，從而為擴展其產品線鋪平了道路。「政策保護」將揭示每筆訂單和索賠背後的真實身分、購買歷史和濫用模式，使商家能夠實施高效的策略，防止詐欺或濫用索賠，同時繼續獎勵忠實客戶。

Radial團隊亦可利用Riskified的「爭議解決」（Dispute Resolve）平台為其合作商家簡化爭議處理流程以及退款管理。該平台透過集中化資料管理與減少人工操作，協助Radial更有效率地追回收入。

「Radial建立了一個可擴展的物流網路和一系列電商解決方案，幫助品牌快速可靠地交付訂單。」Radial電商解決方案高級總監Michael Habermann表示，「透過與Riskified的合作，我們能夠利用先進的詐欺情報強化生態系統，使我們的品牌客戶更有效率地營運、保護收入，並在整個電商生命週期中創造更流暢的體驗。」

「Radial為全球頂尖零售商提供深厚的電商與物流配送專業能力。」Riskified全球合作夥伴關係主管Max Meister Admoni表示，「透過將Radial的規模和營運實力與Riskified的人工智慧驅動型詐欺和風險情報相結合，我們幫助商家更有信心地核准更多有效訂單，消除拒付風險，並智慧化對抗濫用退款與退貨的行為，同時保持卓越的客戶體驗。」

如需更多資訊，歡迎在3月16-19日舉行的2026年拉斯維加斯MRC大會期間蒞臨Riskified的201號展位，與Radial和Riskified團隊面對面交流，瞭解Riskified如何賦能全球頂尖零售商，在自信核准更多電商訂單的同時，有效阻止詐騙並維護寬鬆政策。

關於Riskified

Riskified（NYSE:RSKD）使企業能夠透過巧妙因應風險來釋放電商的成長潛力。許多全球最大的品牌和線上銷售的上市公司都依賴Riskified確保防範退單糾紛，大規模打擊詐騙和政策濫用，並提高客戶保留率。Riskified人工智慧驅動的詐騙和風險情報平台由龐大的電商風險分析師、資料科學家和研究人員團隊開發和管理。該平台分析每次互動背後的個體，以提供即時決策和以身分為基礎的強大洞察力。如欲瞭解更多資訊，請造訪：riskified.com

關於Radial

Radial（即將更名為Paxon）是北美最大的第三方物流（3PL）服務供應商，同時為現代品牌和企業品牌提供整合支付、詐欺偵測和全通路解決方案。其母公司Bnode是一家專注於包裹運輸服務的數位化專家，業務遍及歐洲、北美和亞太地區。Radial擁有超過40年的行業經驗，可根據每個品牌的獨特需求量身打造服務和解決方案。團隊致力於協助品牌因應常見的電商挑戰，從可擴展、靈活的物流服務確保交付一致性，到保障交易安全無虞，皆能夠提供支援。Radial致力於實現從點選到交付的承諾，賦能品牌在動態的數位環境中游刃有餘，憑藉其信心與實力，為消費者提供無縫、安全且卓越的電子商務體驗。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體聯繫：

Riskified

Cristina Dinozo
資深傳播總監
press@riskified.com

Chett Mandel
投資人關係主管
ir@riskified.com

Radial

Allie Wutti
成長推廣與對外傳播資深經理
allwutti@radial.com

