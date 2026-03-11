ATLAS Infrastructure投資H2O America以發展其長程成長戰略

雪梨&倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- ATLAS Infrastructure（以下簡稱「ATLAS」）是一家專門從事全球上市基礎設施投資的專業機構，代表長期基礎設施客戶管理資金。ATLAS最近完成一場股權配售，使主動管理帳戶持有約10.8%的H2O America（以下簡稱「H2O」）投票權和經濟權益。

能透過參加H2O最近的股權融資，支持H2O投資當地供水和污水處理公用事業營運的長期策略，ATLAS深感榮幸。ATLAS認同H2O高層嚴謹的管理方式，即專注於現有業務的有機投資，同時進行有目的性的加值交易，像是收購Quadvest便顯著擴大H2O在高端高成長地區的受監管水務業務規模。這次由ATLAS領投的增資融資大幅增強H2O資產負債表的實力和財務彈性，大力支持H2O的2026-2030年資本支出計畫。

「提高對供水設施的投資是一件非常重要的事，不僅能確保社區繼續享有優質飲用水，還能確保污水處理網絡不斷改進，以滿足並超越不斷成長的人口對環境的要求。ATLAS很高興透過這次股權投資支持H2O的高層和員工，確保H2O有足夠的資金繼續推動投資戰略並改善網路和服務。對H2O的這次增資高度契合ATLAS的目標，也就是投資於致力為當地社區提供基本服務的優質基礎設施公司，為客戶帶來長期永續回報。」

——Rod Chisholm，合作夥伴

1. 根據ATLAS的估計

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。