Coredge wählt Lightbits zur Unterstützung seiner KI-Cloud-Services-Infrastruktur

SAN JOSE--(BUSINESS WIRE)--Lightbits Labs (Lightbits®), der Erfinder des NVMe®-over-TCP-Protokolls, gab heute bekannt, dass Coredge, ein führender Anbieter von Cloud-Lösungen, den softwaredefinierten Speicher von Lightbits zur Unterstützung seiner KI-Cloud-Services der nächsten Generation ausgewählt hat. Nach der vor kurzem erfolgten Übernahme durch Sirius Digitech skaliert Coredge derzeit seine Plattformen, um eine großflächige KI-Implementierung in regulierten Branchen, bei Telekommunikationsanbietern und Entitäten des öffentlichen Sektors weltweit zu unterstützen. Im Rahmen dieser Kooperation soll eine mehrere Petabyte große cloudnative Infrastrukturbereitstellung in Indien etabliert werden, um die sich rasch expandierende Reichweite von Coredge zu unterstützen, ohne die hohen Kosten und Rigidität von Legacy-SAN-Architekturen bewältigen zu müssen.

Coredge, das 2020 gegründet wurde, entwickelt und betreibt cloudnative Plattformen, über die Organisationen KI-, Kubernetes- und OpenShift-Workloads bereitstellen und verwalten können. Die souveräne OpenShift-basierte Kubernetes-Cloudinfrastruktur ist für Performance-sensitive Anwendungsfälle optimiert, darunter KI-Training und -Inferenz, Echtzeit-Analysen und geschäftskritische Unternehmensanwendungen, die entsprechend kundenspezifischen und regulatorischen Anforderungen konfiguriert und gesteuert werden.

„KI-Workloads erfordern weit mehr als Rohkapazität – sie erfordern vorhersehbare niedrige Latenz und konsistente Leistung nach Maß“, sagte Abhimanyu Bhatter, Mitgründer und Associate Vice President of Technology bei Coredge. „Lightbits ermöglicht uns, unser Geschäft auszubauen, indem es leistungsstarke Premium-Services über eine offene, softwaredefinierte, NVMe-basierte Infrastruktur liefert, die an unserer operativen Strategie ausgerichtet ist.“

Zur Unterstützung einer groß angelegten Bereitstellungserweiterung in Indien benötigte Coredge eine Speicherarchitektur, die konsistente und flexible Skalierbarkeit mit niedriger Latenz und hohem Durchsatz bot, und sich außerdem nahtlos in seine OpenShift-basierten Kubernetes-Umgebungen integrieren ließ. Coredge wählte Lightbits aufgrund seiner Fähigkeit, leistungsstarken Blockspeicher über Standard-Ethernet zu liefern, ohne eine spezialisierte Netzwerkstruktur zu benötigen. Legacy-SAN und proprietäre, Appliance-basierte Speicherarchitekturen waren mit Kosten, betrieblicher Komplexität und Skalierungseinschränkungen verbunden, die sich nicht mit den cloudnativen Designprinzipien von Coredge vereinbaren ließen.

Durch die Bereitstellung von Lightbits erwartet Coredge die folgenden wichtigen Vorteile:

Geringere Gesamtbetriebskosten: Nutzung von Standardhardware, leistungsstarkem Speicher über Standard-Ethernet-Netzwerke und Thin-Provisioning-Services zur Verringerung der Gesamtbetriebskosten im großen Maßstab.

Nutzung von Standardhardware, leistungsstarkem Speicher über Standard-Ethernet-Netzwerke und Thin-Provisioning-Services zur Verringerung der Gesamtbetriebskosten im großen Maßstab. NVMe-/TCPDirect-Architektur: Auf vorhersehbare niedrige Latenz und hohen Durchsatz ausgelegt.

Auf vorhersehbare niedrige Latenz und hohen Durchsatz ausgelegt. Verbesserte Resilienz: Integrierter Datenschutz und Kompatibilität mit modernen Backup- und Recovery-Lösungen, wie Veeam Kasten. Schnelle Snapshots für eine zügigere Recovery helfen dabei, strenge Anforderungen in den Bereichen Verfügbarkeit, Robustheit und Compliance zu erfüllen.

Integrierter Datenschutz und Kompatibilität mit modernen Backup- und Recovery-Lösungen, wie Veeam Kasten. Schnelle Snapshots für eine zügigere Recovery helfen dabei, strenge Anforderungen in den Bereichen Verfügbarkeit, Robustheit und Compliance zu erfüllen. Ökosystem-Kompatibilität: Nahtlose Integrationen mit OpenShift und Kubernetes ermöglichen Coredge die Rationalisierung seines Betriebs, um die Markteinführungszeit für neue Dienste zu verkürzen.

„Lightbits bietet die Geschwindigkeit und die Vorhersehbarkeit, die für die latenzempfindlichen Workloads erforderlich sind, die auf den Plattformen von Coredge ausgeführt werden. Gleichzeitig versetzt es Coredge in die Lage, auf kosteneffiziente Weise auf Standardinfrastruktur zu skalieren“, sagte Keimpe Paulus, Vice President und EMEA Territory Lead bei Lightbits Labs. „Wir freuen uns, sie bei der Expansion ihrer Plattformen und Dienste unterstützen zu können.“

Im Rahmen der globalen Expansion der KI- und Cloud-Services von Coredge wird Lightbits eine zentrale Rolle bei der Unterstützung einer skalierbaren, sicheren und leistungsstarken Dateninfrastruktur spielen.

Weitere Informationen zum softwaredefinierten Speicher von Lightbits finden Sie auf lightbitslabs.com, oder buchen Sie eine Produktvorführung.

Über Coredge.io India Private Limited

Coredge.io India Private Limited ist ein Unternehmen für KI- und Cloud-Plattformen der nächsten Generation, das Unternehmen, Regierungsstellen und Dienstleistungsanbietern dabei hilft, digitale Infrastruktur mit vollständiger Kontrolle, Sicherheit und Souveränität zu entwickeln, auszuführen und zu skalieren.

Unsere Mission besteht darin, moderne cloudnative und KI-Umgebungen zu vereinfachen und sie dort bereitstellen zu können, wo sich die Daten und Workloads befinden sollen – vor Ort, in privaten oder souveränen Clouds, in Partnerdatenzentren und am Netzwerkrand, in beliebigem Maßstab, ohne auf einen bestimmten Anbieter beschränkt zu sein.

Weitere Informationen zu Coredge.io finden Sie auf https://coredge.io/about-us.

Über Lightbits Labs

Lightbits Labs® (Lightbits) hat das NVMe-over-TCP-Protokoll erfunden und in seinen softwaredefinierten Blockspeicher integriert, was eine extrem niedrige Latenz und einen außergewöhnlichen Durchsatz bei gleichzeitiger Nutzung der Standardinfrastruktur ermöglicht. Dies wiederum ist wesentlich, um die Kosten und die Komplexität von Dateninfrastrukturen in großem Maßstab zu reduzieren. Die Lightbits-Software wurde von Grund auf für hohe Performance, Skalierbarkeit, Ausfallsicherheit und Kosteneffizienz entwickelt und bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Echtzeitanalysen, Transaktions- und KI-Workloads. Lightbits Labs wird von führenden Unternehmen der Technologiebranche [Cisco Investments, Dell Technologies Capital, Intel Capital, Lenovo und Micron] unterstützt und hat es sich zur Aufgabe gemacht, erstklassigen Blockspeicher für leistungsempfindliche Workloads bereitzustellen.

Weitere Informationen zu Lightbits Labs finden Sie unter https://www.lightbitslabs.com/ und folgen Sie Lightbits Labs auf Linkedin, X, Facebook, Instagram und YouTube.

Lightbits und Lightbits Labs sind eingetragene Handelsmarken der Lightbits Labs, Ltd.

