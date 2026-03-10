AMINA devient la première banque réglementée sur 21X, la première plateforme de négociation et de règlement DLT entièrement réglementée en Europe

ZOUG, Suisse et FRANCFORT, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--AMINA Bank AG (« AMINA »), une banque cryptographique réglementée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et disposant d’une présence mondiale, annonce aujourd'hui qu'elle est devenue sponsor de cotation sur 21X, le premier système de négociation et de règlement entièrement réglementé basé sur la technologie des registres distribués (DLT TSS) dans l'Union européenne. AMINA est la première banque réglementée à rejoindre l'écosystème 21X en tant que sponsor de cotation.

Combiné à la collaboration existante entre AMINA et Tokeny pour l'émission d'actifs en chaîne, ce partenariat crée une infrastructure de tokenisation complète qui répond à une contrainte majeure de l'adoption institutionnelle : l'absence d'un parcours de bout en bout reliant la conservation réglementée des actifs traditionnels à l'émission en chaîne et aux marchés secondaires liquides.

Ce partenariat intervient alors que la tokenisation passe du stade des programmes pilotes à celui d'une infrastructure financière déployée. Les actifs réels (RWA) onchain sont passés d'environ 5 milliards de dollars en 2022 à plus de 24 milliards de dollars à la mi-2025, les estimations de fin d'année dépassant les 38 milliards de dollars. Si l'on inclut les stablecoins, les actifs tokenisés dépassent déjà les 330 milliards de dollars en valeur.

L'infrastructure de tokenisation combinée relie trois niveaux :

AMINA fournit des services de conservation et bancaires de niveau institutionnel pour les actifs traditionnels sous-jacents (obligations d'État, titres d'entreprises, bons du Trésor et autres instruments financiers) et sert de sponsor de cotation, guidant les émetteurs tout au long du processus de mise sur le marché des produits tokenisés.

fournit des services de conservation et bancaires de niveau institutionnel pour les actifs traditionnels sous-jacents (obligations d'État, titres d'entreprises, bons du Trésor et autres instruments financiers) et sert de sponsor de cotation, guidant les émetteurs tout au long du processus de mise sur le marché des produits tokenisés. Tokeny une société du groupe Apex qui gère plus de 3 500 milliards de dollars d'actifs) fournit la plateforme de tokenisation de niveau entreprise, qui assure le déploiement des smart contracts et les contrôles automatisés de conformité via la norme ERC-3643.

une société du groupe Apex qui gère plus de 3 500 milliards de dollars d'actifs) fournit la plateforme de tokenisation de niveau entreprise, qui assure le déploiement des smart contracts et les contrôles automatisés de conformité via la norme ERC-3643. 21X, agréée par l'autorité allemande des marchés financiers BaFin avec la contribution de l'ESMA (l'autorité européenne de régulation et de surveillance des marchés financiers), fournit une plateforme réglementée de négociation et de règlement pour les marchés primaire et secondaire, permettant la négociation basée sur des contrats intelligents et le règlement atomique des instruments financiers tokenisés.

Ensemble, ces infrastructures permettent de surmonter deux obstacles persistants à la tokenisation institutionnelle : le manque de liquidité réglementée sur le marché secondaire et l'absence de passerelle fluide entre la propriété d'actifs traditionnels et la distribution onchain.

Myles Harrison, directeur des produits chez AMINA, a indiqué : « Les investisseurs institutionnels ont attendu à juste titre une infrastructure de tokenisation qui réponde à leurs normes de gouvernance et de conformité. En nous associant à 21X et en nous appuyant sur notre collaboration avec Tokeny, nous avons mis en place une infrastructure complète, allant de la conservation bancaire des actifs sous-jacents à l'émission onchain et à la négociation sur plateforme. Pour les institutions qui souhaitent accéder à des titres tokenisés, c'est la voie qu'elles attendaient. »

Max J. Heinzle, président-directeur général de 21X, a ajouté : « Nous sommes fiers d'accueillir AMINA dans l'écosystème 21X en tant que sponsor de premier plan. Notre marché secondaire étant désormais pleinement opérationnel, l'arrivée d'un partenaire institutionnel de classe mondiale tel qu'AMINA constitue une étape importante. L'héritage et le rôle pionnier de la banque suisse dans le domaine des actifs numériques offrent le mélange parfait de rigueur et d'innovation nécessaire pour développer notre plateforme. Ensemble, nous faisons du négoce et du règlement des actions, obligations et fonds tokenisés une réalité fluide pour la communauté financière mondiale. »

Ce partenariat s'appuie sur l'expérience d'AMINA en tant que pionnière dans le domaine de la crypto-banque réglementée. Depuis l'obtention de sa licence FINMA en 2019, AMINA s'est développée dans quatre juridictions, dont la Suisse, Abu Dhabi, Hong Kong et l'UE (via l'Autriche), et a maintenu un un historique de prêts sans défaut pendant plus de six ans. La bourse 21X, lancée en septembre 2025 en tant que première plateforme de négociation et de règlement entièrement réglementée au monde basée sur la blockchain pour les titres tokenisés, fonctionne sur la blockchain Polygon et le réseau Stellar avec des partenaires tels que Chainlink, Circle et SBI Digital Markets, permettant un appariement et un règlement basés sur des smart contracts qui éliminent la nécessité de recourir à des dépositaires centraux de titres et d'intermédiaires de compensation.

Certains produits et services peuvent ne pas être disponibles pour tous les clients en raison de considérations juridiques et réglementaires.

À propos d'AMINA — Crypto. Banque. Simplifiées.

Fondée en avril 2018 et établie à Zoug (Suisse), AMINA Bank AG est un pionnier dans le secteur de la crypto-banque. En août 2019, AMINA Bank AG a obtenu la licence suisse de banque et de courtier en valeurs mobilières auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (« FINMA »). En février 2022, la succursale d'AMINA Bank AG à Abu Dhabi Global Markets (« ADGM ») a obtenu l'autorisation de fournir des services financiers auprès de l'Autorité de régulation des services financiers (« FSRA ») de l'ADGM. En novembre 2023, AMINA (Hong Kong) Limited a obtenu les licences de type 1 (négociation de titres), de type 4 (conseil en matière de titres) et de type 9 (gestion d'actifs) de la Securities and Futures Commission (« SFC »). En octobre 2025, la licence de type 1 de la société a été étendue pour inclure les services de négociation d'actifs numériques pour les investisseurs professionnels dans le cadre réglementaire des actifs numériques de Hong Kong. En octobre 2025, AMINA (Austria) AG (« AMINA EU ») a obtenu sa licence CASP auprès de l'Autorité des marchés financiers (« FMA ») autrichienne dans le cadre du Markets in Crypto-Assets (MiCAR).

CVVC Global Report et CB Insights ont classé la banque AMINA parmi les 50 meilleures entreprises au sein de l'écosystème blockchain. En 2023, AMINA a remporté le Prix European WealthBriefing dans la catégorie « Solutions d'actifs numériques, gestionnaires de fonds ». AMINA a récemment également reçu il y a peu le Prix « Institutional Digital Asset Innovation of the Year » lors des Hedgeweek® Global Digital Assets Awards 2025.

Pour en savoir plus sur AMINA, visitez le site www.aminagroup.com.

À propos de 21X

21X est une société d'investissement basée à Francfort, à la pointe de la transformation des marchés de capitaux grâce à l'utilisation de la technologie blockchain. Le 8 septembre 2025, 21X a entièrement ouvert le tout premier système de négociation et de règlement basé sur la technologie des registres distribués (DLT TSS) entièrement réglementé dans l'UE, positionnant ainsi la société comme un leader dans la transition des marchés de capitaux traditionnels vers les marchés basés sur des actifs tokenisés. 21X permet le trading atomique sans risque de contrepartie grâce à l'émission, la négociation et le règlement de titres, d'obligations et de fonds tokenisés basés sur des contrats intelligents.

Veuillez consulter la courte vidéo explicative sur 21X et notre bourse basée sur la blockchain ici.

