Die Welt wird grün zum St. Patrick’s Day 2026

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--Im März lädt der St. Patrick’s Day Menschen aus aller Welt ein, einen Tag lang irisch zu sein. Städte und Gemeinschaften weltweit vereinen sich in einer gemeinsamen Feier von Tradition, Kultur und Beziehungen. Die Feierlichkeiten reichen von Paraden über Partys bis hin zu den berühmten Global Greenings, und der Geist des Festivals erstreckt sich weit über die Küsten Irlands hinaus.

Die Welt wird grün

St. Patrick’s Day, Irlands Nationalfeiertag, vereint eine globale Gemeinschaft in einer lebhaften Feier. Jedes Jahr werden hunderte symbolträchtige Wahrzeichen grün beleuchtet, vom Empire State Building in New York über den Schiefen Turm von Pisa in Italien bis hin zu den Niagara-Fällen in Kanada und dem Wallace Monument in Schottland. In Deutschland erstrahlt die Reichsburg in Cochem wieder grün.

Diese auffallenden Darstellungen spiegeln die weitreichenden Beziehungen der irischen Gemeinschaften im Ausland und die weltweite Sympathie für Irlands wichtigsten Nationalfeiertag. Diese globale Feierlichkeit ist sowohl Tribut als auch Einladung: Wo auch immer du bist, Irland heißt dich willkommen.

Feierlichkeiten in Irland

Auf der irischen Insel sind die Besucher eingeladen, den St. Patrick’s Day dort zu feiern, wo alles angefangen hat. Das St. Patrick’s Festival in Dublin (14. bis 17. März) nimmt eine zentrale Stellung ein – ein mehrtägiges kulturelles Spektakel, das die Hauptstadt zur globalen Bühne macht. Entsprechend dem diesjährigen Motto – den Wurzeln – geht es um Tradition, Identität und Zugehörigkeit, vermittelt durch Prunk, Performance und Erzählkunst, die aktuelle und frühere Generationen verbinden.

Die weltberühmte Parade bringt am 17. März mehr als 3.000 Teilnehmende auf die Straßen, darunter lautstarke Blaskapellen aus Irland und US-Bundesstaaten wie Ohio, Mississippi und Texas. Über das Wochenende wird den Besuchern ein lebhaftes stadtweites Programm geboten, von nächtlichen Musikshows und Darbietungen bis hin zur irischen Auswanderergeschichte im EPIC, dem irischen Emigrationsmuseum – getreu dem diesjährigen Motto. Eine Feier im Supper-Club-Stil im 200 Jahre alten Dubliner Pub L. Mulligan Grocer präsentiert das Beste der irischen Küche vor historischer Kulisse.

Besondere regionale Veranstaltungen

Auch außerhalb von Dublin werden in kleinen und großen Städten auf der ganzen Insel lokale Paraden und Festivals veranstaltet, mit jeweils ihrer eigenen Art, den irischen Schutzpatron zu feiern.

Die weltweiten Feierlichkeiten des St. Patrick’s Day sind sowohl Tribut als auch Einladung: Wo auch immer du bist, Irland heißt dich willkommen.

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