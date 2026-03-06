Lone Star Funds maakt een overeenkomst bekend om de afdeling Capsules & Health Ingredients van Lonza Group AG over te nemen

DALLAS & NEW YORK & LONDEN & TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Lone Star Funds (“Lone Star”) maakte vandaag bekend dat een dochteronderneming van Lone Star Fund XII, L.P. een definitieve overeenkomst heeft gesloten om de CHI-afdeling (Capsules & Health Ingredients) van Lonza Group AG over te nemen. In het kader van de transactie zal Lonza een vermogenspositie van 40% in het bedrijf behouden.

De hoofdzetel van CHI is gevestigd in Basel, Zwitserland. Het bedrijf is wereldwijd actief op het Amerikaanse continent, in Europa en in de regio Azië-Stille Oceaan. De bedrijfsactiviteiten omvatten drie segmenten:

Hard Empty Capsules: vooraanstaande internationale fabrikant van gelatinecapsules en capsules op plantaardige basis, die een ruim aanbod innovatieve oplossingen voor farmaceutische en nutraceutische klanten voorstelt.

Dosage Form Solutions: end-to-end ontwikkelings- en productieplatform ten dienste van nutraceutische en farmaceutische klanten.

Health Ingredients: leverancier van door wetenschap ondersteunde voedingsingrediënten van gevestigde merken ten behoeve van de markten gericht op de gezondheid van gewrichten, energie en een actieve levensstijl.

Lone Star is ervan overtuigd dat CHI een kwaliteitsvol platform is dat wereldwijd erkenning geniet, met sterke technische capaciteiten, gedifferentieerde productaanbiedingen en robuuste klantenrelaties. Als onafhankelijke operator zal het bedrijf goed gepositioneerd zijn om de operationele focus te verbeteren, in innovatie te investeren en strategische groei-initiatieven in haar kernsegmenten na te streven. Het bedrijf haalt ook voordeel uit het feit dat het actief is in aantrekkelijke markten met sterke onderliggende trends die wijzen op stijgende vraag.

“We zien heel wat mogelijkheden voor CHI als standalone bedrijf,” verklaart Donald Quintin, CEO van Lone Star. “Het bedrijf heeft vooraanstaande posities, een wereldwijde voetafdruk en een sterk erfgoed van productkwaliteit en innovatie. We zijn ervan overtuigd dat CHI als onafhankelijke operator voordeel zal halen uit meer strategische flexibiliteit en specifieke investering om groei te versnellen, operationele prestaties te verbeteren en klanten wereldwijd verder waarde te leveren. We kijken ernaar uit om met het CHI-team en Lonza samen te werken nu we het bedrijf samen meer wind in de zeilen willen geven.”

De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en goedkeuringen.

Over Lone Star

Lone Star is een toonaangevend investeringsbedrijf met hoofdzetel in Londen, UK, dat fondsen adviseert die wereldwijd investeren in private equity, krediet en vastgoed. Sinds de oprichting van het eerste fonds in 1995 heeft Lone Star 25 private equity-fondsen georganiseerd met toegezegde kapitaalverplichtingen van in totaal ongeveer $ 95 miljard. Voor meer informatie over Lone Star Funds gaat u naar www.lonestarfunds.com. Volg ons op LinkedIn.

