Le monde se met au vert pour la Saint-Patrick 2026

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--Ce mois de mars, la Saint-Patrick sera l’occasion pour le monde entier de devenir irlandais le temps d'une journée, alors que les villes et les communautés du monde entier s'unissent pour célébrer leur patrimoine, leur culture et leurs liens communs. Tous les défilés et les fêtes, en passant par les emblématiques « global greenings », permettent à l'esprit du festival de dépasser largement les frontières de l'Irlande.

Le monde se met au vert

La Saint-Patrick, fête nationale irlandaise, rassemble la communauté internationale dans un moment de célébration débordant de vie. Chaque année, des centaines de monuments emblématiques sont illuminés en vert, de l'Empire State Building de New York à la tour penchée de Pise en Italie, en passant par les chutes du Niagara au Canada et le monument William Wallace en Écosse.

Ces spectacles lumineux spectaculaires reflètent les liens profonds qui unissent les communautés irlandaises basées à l'étranger et l'engouement mondial pour la plus grande fête nationale irlandaise. Cette célébration mondiale est à la fois un hommage et une invitation : où que vous soyez, l'Irlande est prête à vous accueillir.

Les célébrations dans la patrie de Saint Patrick

Sur l'île d'Irlande, les visiteurs sont invités à découvrir la Saint-Patrick là où tout a commencé. Le festival de la Saint-Patrick à Dublin (du 14 au 17 mars) occupe le devant de la scène, avec un spectacle culturel de plusieurs jours qui transforme la capitale en une vitrine mondiale. Le thème de cette année, « Les racines », explore les notions de patrimoine, d'identité et d'appartenance à travers des cérémonies grandioses, des spectacles et des récits qui relient les générations passées aux générations présentes.

La mondialement célèbre Grande Parade revient le 17 mars, avec plus de 3 000 participants dans les rues, dont des fanfares venues d'Irlande et de plusieurs États américains comme l'Ohio, le Mississippi et le Texas. Tout au long du week-end, les visiteurs pourront profiter d'un programme vibrant dans toute la ville : musiques et spectacles nocturnes, mais aussi l'occasion de découvrir vos ancêtres irlandais au musée EPIC, the Irish Emigration Museum. Un festin de style « supper club » sera également proposé dans un pub de Dublin vieux de 200 ans, où L. Mulligan Grocer présentera le meilleur de la cuisine irlandaise dans un cadre historique.

Des événements régionaux exceptionnels

Au-delà de Dublin, les villes et villages de toute l'île ont choisi d’organiser des défilés et des festivals locaux qui présenteront chacun leur façon de célébrer le saint patron de l'Irlande.

Les célébrations mondiales de la Saint-Patrick sont à la fois un hommage et une invitation : elles signifient qu’où que vous soyez, l'Irlande est prête à vous accueillir.

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