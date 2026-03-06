Lone Star Funds annonce un accord en vue de l’acquisition de la division Capsules & Health Ingredients de Lonza Group AG

DALLAS, NEW YORK, LONDRES ET TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Lone Star Funds (« Lone Star ») a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord définitif par une filiale de Lone Star Fund XII, L.P. en vue d'acquérir la division Capsules & Health Ingredients (« CHI ») de Lonza Group AG. Dans le cadre de cette transaction, Lonza conservera une participation de 40 % dans l'entreprise.

Basée à Bâle, en Suisse, CHI opère à l'échelle mondiale en Amérique, en Europe et en Asie-Pacifique. L'entreprise comprend trois segments :

Hard Empty Capsules : leader mondial dans la fabrication de gélules en gélatine et d'origine végétale, offrant une large gamme de solutions innovantes pour les clients des secteurs pharmaceutique et nutraceutique.

Dosage Form Solutions : plateforme de développement et de fabrication de bout en bout au service des clients des secteurs nutraceutique et pharmaceutique.

Ingrédients de santé : fournisseur d'ingrédients nutritionnels de marque, scientifiquement validés, destinés aux marchés de la santé articulaire, de l'énergie et des modes de vie actifs.

Lone Star estime que CHI est une plateforme solide, reconnue mondialement, dotée de solides capacités techniques, d'une offre de produits différenciée et de relations clients bien établies. En tant qu'opérateur indépendant, la société aura les moyens de renforcer son efficacité opérationnelle, d'investir dans l'innovation et de poursuivre des initiatives de croissance stratégique dans ses segments clés. La société bénéficie également d'une présence sur des marchés dybamiques, caractérisés par de fortes tendances de croissance de la demande sous-jacente.

« Nous voyons d'importantes opportunités pour CHI en tant qu'entreprise indépendante », a indiqué Donald Quintin, président-directeur général de Lone Star. « La société occupe des positions de leader, dispose d'une présence mondiale et d'une longue tradition de qualité et d'innovation des produits. Nous pensons qu'en tant qu'opérateur indépendant, CHI bénéficiera d'une plus grande flexibilité stratégique et d'investissements dédiés pour accélérer sa croissance, améliorer ses performances opérationnelles et continuer à offrir de la valeur à ses clients dans le monde entier. Nous sommes impatients de collaborer avec l'équipe de CHI et Lonza afin de faire progresser l’entreprise ensemble. »

La transaction est soumise aux conditions habituelles de clôture de la transaction et autorisations.

À propos de Lone Star

Lone Star est une société d'investissement de premier plan dont le siège social est situé à Londres, au Royaume-Uni, qui conseille des fonds investissant à l'échelle mondiale dans le capital-investissement, le crédit et l'immobilier. Depuis la création de son premier fonds en 1995, Lone Star a lancé 25 fonds de capital-investissement avec des engagements de capitaux totaux s'élevant à environ 95 milliards de dollars. Pour plus d'informations sur les fonds Lone Star, rendez-vous sur www.lonestarfunds.com. Suivez-nous sur LinkedIn.

