Il mondo si tinge di verde per la festa di San Patrizio 2026
Il mondo si tinge di verde per la festa di San Patrizio 2026
L'Irlanda guida i festeggiamenti in tutto il mondo dedicati alla cultura e al senso di comunità
DUBLINO--(BUSINESS WIRE)--Nel mese di marzo, nella giornata dedicata a San Patrizio, il mondo è invitato a diventare irlandese per un giorno, mentre città e comunità internazionali si uniscono ai festeggiamenti comuni per questo patrimonio, la cultura e la connessione. Dalle sfilate e dalle feste fino al famoso "verde mondiale", lo spirito delle celebrazioni salpa oltre le coste dell'Isola di smeraldo.
Il mondo in verde
Il giorno di San Patrizio è una festa nazionale irlandese che riunisce una comunità globale per un periodo di intensi festeggiamenti; ogni anno centinaia di monumenti iconici si illuminano di verde, dall'Empire State Building di New York alla nostra Torre di Pisa, dalle Cascate del Niagara in Canada al Monumento a Wallace in Scozia.
Queste suggestive scenografie riflettono i profondi legami delle comunità irlandesi all'estero e l'affetto che il mondo prova per la principale festa nazionale irlandese. I festeggiamenti globali sono sia un omaggio, sia un invito: l'Irlanda è pronta ad accogliervi, ovunque voi siate.
I festeggiamenti nella patria di San Patrizio
Nell'Isola di smeraldo, i visitatori sono invitati a vivere la giornata dedicata a San Patrizio proprio nella sua terra di origine. I riflettori sono puntati sul St Patrick's Festival di Dublino (14 -17 marzo), uno spettacolo culturale di più giorni che trasforma la capitale irlandese in un palcoscenico globale. Il tema di quest'anno, le radici, esplora l’eredità, l’identità e ilsenso di appartenenza attraverso sfilate, spettacoli e narrazioni che collegano le generazioni attuali e passate.
La sfilata famosa in tutto il mondo, si svolgerà ancora una volta il 17 marzo e porterà in piazza oltre 3.000 partecipanti, tra cui vivaci band irlandesi e altre provenienti dagli Stati Uniti, come Ohio, Mississippi e Texas. Nel fine settimana i visitatori potranno scegliere tra le proposte di un vivace programma in tutta la città, dalle serate dedicate alla musica e alle performance fino all'opportunità di scoprire direttamente le proprie origini irlandesi all'EPIC, il museo dell'emigrazione d'Irlanda. Una cena in perfetto stile locale attende i commensali al pub L. Mulligan Grocer, un ritrovo di Dublino vecchio di 200 anni che proporrà il meglio della cucina nazionale in un ambiente storico.
I principali appuntamenti regionali
Oltre a Dublino, città e centri di tutta l'Isola di smeraldo organizzano sfilate e festival locali in cui ciascun evento apporta un tocco esclusivo per le celebrazioni del santo patrono d'Irlanda.
- La Contea di Down festeggia il 25° anniversario del Saint Patrick Centre, situato presso il luogo di sepoltura di San Patrizio e unico centro mondiale a lui dedicato, con danze e musica tradizionali a cui si accompagneranno visite guidate.
- La città di Cork invita i visitatori a partecipare ai vivaci balli di gruppo tradizionali all'An Céilí Mór, che significa "grande festa" in irlandese, presso il Comune della città, dove sarà possibile partecipare a queste danze anche senza essere degli esperti. Gli ospiti potranno anche immergersi nel passato in un Hysterical Histories: Saints and Sinners Walking Tour (Storie di isteria: tour a piedi tra santi e peccatori), in cui si fonderanno la storia locale e il tipico humour irlandese.
- Belfast ospita il St Patrick's Festival of Music, ambientato in un vivace villaggio di celebrazioni con cibo, danze, spettacoli all'aperto e laboratori musicali con attività pratiche.
- Kilkenny presenta uno spettacolo di fuochi e tamburi e una serata dedicata alla mitologia e alle storie irlandesi
- Limerick organizza la 54a edizione del suo Concorso internazionale di bande musicali
- Waterford presenta una rievocazione storica con rappresentazioni dal vero di una battaglia vichinga
I festeggiamenti mondiali del giorno di San Patrizio sono sia un tributo al santo, sia un invito: l'Irlanda è pronta ad accogliervi, ovunque voi siate.
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