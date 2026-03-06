Lone Star Funds acuerda adquirir la división Capsules & Health Ingredients de Lonza Group AG

DALLAS, NUEVA YORK, LONDRES y TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Lone Star Funds (“Lone Star”) ha anunciado hoy que una filial de Lone Star Fund XII, L.P. ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir la división Capsules & Health Ingredients (“CHI”) de Lonza Group AG. Como parte de la operación, Lonza conservará una participación del 40 % en el capital del negocio.

Con sede en Basilea (Suiza), CHI opera a escala mundial en América, Europa y Asia-Pacífico. El negocio se estructura en tres segmentos:

Hard Empty Capsules: fabricante líder a nivel mundial de cápsulas de gelatina y de origen vegetal que ofrece una amplia gama de soluciones innovadoras para clientes de los sectores farmacéutico y nutracéutico.

Dosage Form Solutions: plataforma integral de desarrollo y fabricación que presta servicio a clientes de los sectores nutracéutico y farmacéutico.

Health Ingredients: proveedor de ingredientes nutricionales de marca respaldados por evidencia científica, dirigidos a los mercados de la salud articular, la energía y el estilo de vida activo.

Lone Star considera que CHI constituye una plataforma de primer nivel y de reconocimiento global, con sólidas capacidades técnicas, una oferta de productos diferenciada y relaciones consolidadas con sus clientes. Como operador independiente, el negocio estará bien posicionado para reforzar su enfoque operativo, invertir en innovación y avanzar en iniciativas estratégicas de crecimiento en sus principales segmentos. La empresa también se beneficia de su presencia en mercados atractivos, con sólidas perspectivas de crecimiento de la demanda.

“Vemos una oportunidad significativa para CHI como negocio independiente”, afirmó Donald Quintin, consejero delegado de Lone Star. “La empresa cuenta con posiciones de liderazgo, presencia global y una sólida trayectoria en calidad de producto e innovación. Creemos que, como operador independiente, CHI se beneficiará de una mayor flexibilidad estratégica y de inversiones específicas para acelerar su crecimiento, mejorar su desempeño operativo y seguir aportando valor a clientes de todo el mundo. Esperamos colaborar con el equipo de CHI y con Lonza para impulsar conjuntamente el futuro de la empresa”.

La operación está sujeta a las aprobaciones y condiciones habituales para este tipo de transacciones.

Acerca de Lone Star

Lone Star es una empresa de inversión líder con sede principal en Londres (Reino Unido) que asesora a vehículos de inversión con presencia global en capital privado, crédito y bienes inmuebles. Desde el lanzamiento de su primer fondo en 1995, Lone Star ha estructurado 25 fondos de capital privado con compromisos de inversión agregados por un total aproximado de 95 000 millones de dólares. Para más información sobre Lone Star Funds, visite www.lonestarfunds.com. Síganos en LinkedIn.

