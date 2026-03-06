Eutelsat annonce la finalisation de son plan de refinancement global avec la clôture d'une offre obligataire de 1,5 milliard d'euros

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Eutelsat (ISIN: FR0010221234 – Euronext Paris / London Stock Exchange: ETL, le « Groupe ») annonce aujourd'hui la clôture, intervenue le 5 mars 2026, de son offre d'obligations senior d'un montant de 1,5 milliard d'euros.

Cette opération constitue la dernière étape du plan de refinancement global du Groupe, d'un montant d'environ 5 milliards d'euros, visant à soutenir le déploiement de ses activités de satellites en orbite basse (LEO) tout en renforçant sa flexibilité financière par une accélération de son désendettement. Pour accompagner sa vision stratégique à long terme, Eutelsat a mis en œuvre une stratégie globale de financement par fonds propres et par dette, soutenue par ses principaux actionnaires.

Fin 2025, Eutelsat a réalisé une levée de fonds propres de 1,5 milliard d'euros en deux volets :

Des Augmentations de Capital Réservées pour un montant brut de 828 millions d'euros, au prix de 4,00 euros par action, souscrites par la République Française via l'Agence des Participations de l'État (APE), Bharti Space Ltd, le Gouvernement de Sa Majesté (via le Secrétaire d'État à la Science, à l'Innovation et à la Technologie du Royaume-Uni), CMA CGM Participations et le Fonds Stratégique de Participations (FSP).

Une Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'environ 670 millions d'euros, dans le cadre de laquelle les actionnaires susmentionnés ont exercé leurs droits.

Le succès de cette levée de fonds propres a permis un relèvement des notations de crédit par Moody’s et Fitch, respectivement à Ba3 (+2 crans) et BB (+3 crans), renforçant ainsi la capacité d'Eutelsat à solliciter les marchés de capitaux de dette et à lever du financement export pour couvrir les besoins de financement de son plan à moyen terme.

Parallèlement aux augmentations de capital, Eutelsat a conçu un plan de financement incluant des financements obligataires, des financements de crédit à l'exportation et une extension des maturités de la dette bancaire, afin de permettre au Groupe de financer son plan à moyen terme et de couvrir des investissements d'environ 4 milliards d'euros sur la période 2026-2029.

L'un des objectifs clés de ce plan de financement était de simplifier la structure du capital du Groupe en (i) supprimant la subordination structurelle, la majeure partie de la dette existante du Groupe étant auparavant portée par la filiale Eutelsat SA, et (ii) en levant les contraintes de circulation de la trésorerie présentes dans les contrats de dette existants.

Ce plan s'est articulé autour de quatre transactions :

Novembre 2025 : Signature d'un contrat de crédit syndiqué de 900 millions d'euros, comprenant un prêt à terme de 400 millions d'euros et une ligne de crédit revolving (RCF) de 500 millions d'euros. Ce financement vise à refinancer le RCF de 450 millions d'euros levé en 2024 au niveau d'Eutelsat SA (échéance avril 2027), le RCF de 100 millions d'euros au niveau d'Eutelsat Communications (échéance juillet 2027) et le prêt à terme de 400 millions d'euros au niveau d'Eutelsat Communications (échéance juin 2027).

Février 2026 : Signature d'un financement d'environ 1 milliard d'euros auprès de l'Agence de Crédit à l'Exportation (ECA), garanti par État français, destiné à contribuer au financement de l'acquisition de 440 satellites LEO auprès d'Airbus Defence and Space. Ces satellites assureront la continuité opérationnelle pour les clients de la constellation LEO OneWeb, en remplaçant progressivement les satellites existants arrivant en fin de vie opérationnelle.

Février 2026 : Signature d'un avenant avec la BEI concernant le changement d'emprunteur (d'Eutelsat SA vers Eutelsat Communications SA) pour le prêt à terme existant de 200 millions d'euros arrivant à échéance en décembre 2028.

Février 2026 : Eutelsat Communications a fixé le prix d'une offre d'obligations senior non garanties de deux tranches pour un montant total de 1,5 milliard d'euros, comprenant une tranche de 850 millions d'euros à 5 ans et une tranche de 650 millions d'euros à 7 ans, avec des coupons respectifs de 5,75 % et 6,25 %. Le produit de cette émission vise le remboursement intégral de deux souches obligataires émises par Eutelsat SA : les obligations de 600 millions d'euros à 2,25 % échéance 2027, et les obligations de 600 millions d'euros à 9,75 % échéance 2029.

La clôture de cette émission obligataire le 5 mars 2026 constitue la dernière condition préalable à l'entrée en vigueur des opérations relatives au contrat de crédit syndiqué, au financement ECA et à l’avenant au prêt de la BEI, finalisant ainsi la réorganisation de la structure du capital du Groupe initiée en 2025. Ces quatre instruments de dette non garantie seront portés par Eutelsat Communications SA, auront un rang pari passu et bénéficieront de garanties remontantes de la part d'Eutelsat SA et de OneWeb Holdings Ltd.

Sébastien Rouge, Directeur Financier d'Eutelsat, a déclaré : « Eutelsat a franchi une étape majeure avec la finalisation de son plan de financement global, marquant un tournant décisif dans la transformation de l'entreprise. Fort de cette base financière renforcée, Eutelsat est idéalement positionné pour accélérer le déploiement de sa stratégie multi-orbite, soutenir la future constellation européenne IRIS² et renforcer sa position de premier fournisseur européen de connectivité spatiale. »

