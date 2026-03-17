El mundo se viste de verde por el Día de San Patricio 2026

DUBLÍN--(BUSINESS WIRE)--Este mes de marzo, el Día de San Patricio es la ocasión para invitar a personas de todo el mundo a sentirse irlandesas por un día, mientras ciudades y comunidades de todos los continentes se unen en una celebración compartida del patrimonio, la cultura y la conexión. Desfiles, fiestas o las iluminaciones en verde de monumentos emblemáticos son las señas de identidad del espíritu de este festival, que se extiende mucho más allá de los confines de Irlanda.

El mundo se viste de verde

El Día de San Patricio, fiesta nacional de Irlanda, reúne cada año a una comunidad global en un vibrante momento de celebración. Cientos de monumentos y lugares emblemáticos se iluminan de verde: desde el Empire State Building de Nueva York y la Torre Inclinada de Pisa, en Italia, hasta las cataratas del Niágara, en Canadá, y el Monumento a Wallace, en Escocia.

Estas impactantes iluminaciones reflejan los profundos vínculos de las comunidades irlandesas en el extranjero y el afecto que la mayor fiesta nacional de Irlanda despierta en todo el mundo. Esta celebración global es, al mismo tiempo, un homenaje y una invitación: estés donde estés, Irlanda está lista para darte la bienvenida.

Celebraciones en la tierra de San Patricio

En la isla de Irlanda, los visitantes pueden vivir el Día de San Patricio allí donde todo comenzó. El Festival de San Patricio de Dublín (del 14 al 17 de marzo) ocupa el lugar principal: un gran espectáculo cultural de varios días que convierte la capital en un escaparate internacional. El tema de este año, Raíces, explora el patrimonio, la identidad y el sentido de pertenencia a través de desfiles, actuaciones y relatos que conectan a generaciones pasadas y presentes.

El mundialmente famoso desfile regresará el 17 de marzo y llevará a las calles a más de 3000 participantes, entre ellos miembros de bandas de música procedentes de Irlanda y de estados de Estados Unidos como Ohio, Mississippi y Texas. Durante todo el fin de semana, los visitantes podrán disfrutar de un animado programa en toda la ciudad: desde música y espectáculos nocturnos hasta experiencias participativas para descubrir la ascendencia irlandesa en EPIC, el Museo de la Emigración Irlandesa. Como broche gastronómico, el histórico pub dublinés L. Mulligan Grocer, con más de 200 años de historia, acogerá una cena gastronómica especial que pondrá en valor lo mejor de la cocina irlandesa en un entorno histórico.

Momentos destacados en las regiones

Más allá de Dublín, ciudades y pueblos de toda la isla organizan desfiles y festivales locales, cada uno con su propia forma de rendir homenaje al patrón de Irlanda.

Las celebraciones del Día de San Patricio en todo el mundo son, a la vez, un homenaje y una invitación: estés donde estés, Irlanda está lista para darte la bienvenida.

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