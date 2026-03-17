El mundo se viste de verde por el Día de San Patricio 2026
El mundo se viste de verde por el Día de San Patricio 2026
Irlanda lidera una celebración global de cultura y comunidad
DUBLÍN--(BUSINESS WIRE)--Este mes de marzo, el Día de San Patricio es la ocasión para invitar a personas de todo el mundo a sentirse irlandesas por un día, mientras ciudades y comunidades de todos los continentes se unen en una celebración compartida del patrimonio, la cultura y la conexión. Desfiles, fiestas o las iluminaciones en verde de monumentos emblemáticos son las señas de identidad del espíritu de este festival, que se extiende mucho más allá de los confines de Irlanda.
El mundo se viste de verde
El Día de San Patricio, fiesta nacional de Irlanda, reúne cada año a una comunidad global en un vibrante momento de celebración. Cientos de monumentos y lugares emblemáticos se iluminan de verde: desde el Empire State Building de Nueva York y la Torre Inclinada de Pisa, en Italia, hasta las cataratas del Niágara, en Canadá, y el Monumento a Wallace, en Escocia.
Estas impactantes iluminaciones reflejan los profundos vínculos de las comunidades irlandesas en el extranjero y el afecto que la mayor fiesta nacional de Irlanda despierta en todo el mundo. Esta celebración global es, al mismo tiempo, un homenaje y una invitación: estés donde estés, Irlanda está lista para darte la bienvenida.
Celebraciones en la tierra de San Patricio
En la isla de Irlanda, los visitantes pueden vivir el Día de San Patricio allí donde todo comenzó. El Festival de San Patricio de Dublín (del 14 al 17 de marzo) ocupa el lugar principal: un gran espectáculo cultural de varios días que convierte la capital en un escaparate internacional. El tema de este año, Raíces, explora el patrimonio, la identidad y el sentido de pertenencia a través de desfiles, actuaciones y relatos que conectan a generaciones pasadas y presentes.
El mundialmente famoso desfile regresará el 17 de marzo y llevará a las calles a más de 3000 participantes, entre ellos miembros de bandas de música procedentes de Irlanda y de estados de Estados Unidos como Ohio, Mississippi y Texas. Durante todo el fin de semana, los visitantes podrán disfrutar de un animado programa en toda la ciudad: desde música y espectáculos nocturnos hasta experiencias participativas para descubrir la ascendencia irlandesa en EPIC, el Museo de la Emigración Irlandesa. Como broche gastronómico, el histórico pub dublinés L. Mulligan Grocer, con más de 200 años de historia, acogerá una cena gastronómica especial que pondrá en valor lo mejor de la cocina irlandesa en un entorno histórico.
Momentos destacados en las regiones
Más allá de Dublín, ciudades y pueblos de toda la isla organizan desfiles y festivales locales, cada uno con su propia forma de rendir homenaje al patrón de Irlanda.
- El condado de Down conmemora el 25.º aniversario del Saint Patrick Centre, el único centro del mundo dedicado al patrón de Irlanda y situado junto a su lugar de enterramiento, con espectáculos de danza irlandesa, música tradicional y visitas guiadas.
- La ciudad de Cork invita a los visitantes a participar en animados bailes tradicionales irlandeses en el An Céilí Mór, que en irlandés significa «gran fiesta», en el Ayuntamiento; cualquiera puede sumarse al baile, sin necesidad de experiencia previa. Los asistentes al festival también podrán explorar el pasado en el recorrido a pie Hysterical Histories: Saints and Sinners, que combina historia local con el característico humor irlandés.
- Belfast acoge el St Patrick’s Festival of Music, con un animado recinto festivo que reúne gastronomía, danza, actuaciones al aire libre y talleres musicales participativos.
- Kilkenny presenta un espectacular montaje de fuego y percusión, junto con una velada dedicada a la mitología y a la tradición oral irlandesa.
- Limerick celebra su 54.º Campeonato Internacional de Bandas.
- Waterford revive su pasado con recreaciones en directo de batallas vikingas.
Las celebraciones del Día de San Patricio en todo el mundo son, a la vez, un homenaje y una invitación: estés donde estés, Irlanda está lista para darte la bienvenida.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
Contacts
Maria Molony
mmolony@tourismireland.com