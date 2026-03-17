De wereld kleurt groen voor St Patrick’s Day 2026

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--Deze maand maart nodigt St Patrick’s Day mensen van over de hele wereld uit om voor één dag Iers te worden, nu steden en gemeenschappen over de hele wereldbol zich verenigen in een gedeelde viering van erfgoed, cultuur en verbondenheid. De geest van het festival reikt ver buiten de grenzen van de Ierse kusten, van parades en grootse feesten tot de beroemde Global Greenings.

De wereld kleurt groen

St Patrick’s Day, de nationale feestdag van Ierland, verenigt een wereldwijde gemeenschap in een levendig feestelijk gebeuren. Elk jaar worden honderden emblematische bezienswaardigheden groen verlicht, van de Empire State Building in New York en de Scheve Toren van Pisa in Italië tot de Niagarawatervallen in Canada en de Grote Markt in Brussel.

Deze opzienbarende vertoningen weerspiegelen de ver reikende connecties van overzeese Ierse gemeenschappen en de wereldwijde affectie voor de grootste nationale feestdag van Ierland. Deze wereldwijde viering vormt zowel een eerbetoon als een uitnodiging: waar u ook bent, Ierland heet u van harte welkom.

Vieringen in het thuisland van St Patrick

Op het Ierse eiland worden bezoekers uitgenodigd om St Patrick’s Day te ervaren waar het allemaal begon. Centraal staat het St Patrick’s Festival in Dublin (14 -17 maart), een meerdaags cultureel spektakel dat de hoofdstad in een wereldwijd podium verandert. Het grondthema van dit jaar verkent erfgoed, identiteit en samenhorigheid via spektakel, optredens en het vertellen van verhalen, waarmee generaties uit het verleden en het heden met elkaar worden verbonden.

De wereldberoemde parade gaat opnieuw op 17 maart door en brengt meer dan 3.000 deelnemers op straat, waaronder uitbundige marcherende bands uit Ierland en een aantal staten van de V.S. Het hele weekend lang kunnen bezoekers in de hele stad van een bruisend programma genieten, van nachtelijk muziek en optredens tot een feest in 'supper club'-stijl in de 200 jaar oude Dublin pub L. Mulligan Grocer met het beste van de Ierse keuken in een historisch kader.

Opmerkelijke regionale momenten

Buiten Dublin zijn er in dorpen en steden over het hele eiland lokale parades en festivals te beleven, die elk hun eigen unieke interpretatie voorstellen over hoe de patroonheilige van Ierland gevierd moet worden.

De wereldwijde vieringen van St Patrick’s Day vormen zowel een eerbetoon als een uitnodiging: waar u ook bent, Ierland heet u van harte welkom.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.