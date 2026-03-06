Andersen Consulting breidt haar capaciteiten uit dankzij samenwerking met Opinno

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting versterkt haar platform via een samenwerkingsovereenkomst met Opinno, een internationale consultancy met hoofdzetel in Spanje die digitale transformatie integreert met bedrijfsinnovatie.

Opinno, dat in 2008 werd opgericht, helpt organisaties de manier waarop zij innoveren, transformeren en groeien in de digitale economie opnieuw te bekijken. Het bedrijf past designgericht denken, soepele methodologieën en open samenwerkingsmodellen toe om in drie kerndomeinen resultaten op te leveren: digitale transformatie, innovatie en content en ecosystemen. Haar praktijk voor digitale transformatie benadrukt AI zowel vanuit strategisch als designperspectief, terwijl haar innovatiepraktijk de ontwikkeling en lancering van producten en services op de markt versnelt. Via haar content- en ecosysteemprogramma's bevordert Opinno engagement en helpt om geconnecteerde, toekomstbestendige organisaties tot stand te brengen.

“Bij Opinno zijn innovatie en digitale transformatie meer dan processen: het zijn kanalen voor een zinvolle impact,” verklaart Pedro Moneo, oprichter en CEO van Opinno. “Ons hybride consultingmodel combineert ondernemerscreativiteit met zakelijke striktheid. Met Andersen Consulting samenwerken geeft ons de omvang en het bereik om die impact te versterken voor organisaties die wereldwijd door transformatie navigeren.”

Mark L. Vorsatz, internationaal voorzitter en CEO of Andersen, voegt hieraan toe: “Opinno verzekert complementaire capaciteiten die ons consultingplatform versterken. Het hybride model van het bedrijf verstevigt ons gedeelde engagement om geïntegreerde, duurzame oplossingen te leveren die voor klanten blijvende waarde creëren.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie- en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise op gebied van consultancy, belastingadvies, juridische dienstverlening, taxatie, wereldwijde mobiliteit en advies van wereldklasse op een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt consultancyoplossingen via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven wereldwijd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.