DLA Piper incorpora en Chile a Nicolás Orezzoli como socio de Impuestos Internacionales

SANTIAGO, Chile--(BUSINESS WIRE)--DLA Piper anunció la incorporación de Nicolás Orezzoli como socio de su práctica Tributaria en Chile, reforzando su capacidad para asesorar a clientes en materias fiscales internacionales complejas desde el país.

Orezzoli se especializa en el diseño e implementación de estructuras tributarias eficientes para transacciones transfronterizas. Su experiencia abarca todo el ciclo de las operaciones, asesorando de manera recurrente a inversionistas estratégicos y financieros tanto en procesos de compra (buy-side) como de venta (sell-side).

Asimismo, asesora a grupos multinacionales, fondos de private equity, family offices y empresas locales en reestructuraciones corporativas, operaciones de mercado de capitales y financiamientos, estrategias de repatriación de capitales y controversias ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Desde su nuevo rol, trabajará de manera integrada con los equipos de Corporativo, Finanzas, Proyectos, Emerging Growth y Resolución de Disputas de la firma para acompañar a compañías multinacionales, inversionistas extranjeros y grupos empresariales chilenos en mandatos complejos con componente internacional.

“La tributación internacional es hoy un elemento central en la estructuración de transacciones en las Américas. Impacta directamente en la generación de valor y en los resultados de una operación. Nicolás comprende muy bien esa dinámica, y su incorporación refleja nuestro compromiso por seguir fortaleciendo áreas clave para las operaciones transfronterizas”, señaló Francisco Cerezo, CEO DLA Piper LATAM.

“Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Nicolás a nuestro equipo”, afirmó, Matías Zegers, Socio de DLA Piper Chile. “Su práctica en impuestos internacionales fortalece nuestra capacidad de ofrecer asesoría integrada y multijurisdiccional a clientes en Chile, en toda América y más allá”.

En la misma línea, Francisca Franzani, Socia de DLA Piper Chile, destacó que “Chile continúa siendo un destino relevante para la inversión regional e internacional. La llegada de Nicolás fortalece nuestras capacidades tributarias en un momento en que los clientes requieren cada vez más asesoría transfronteriza coordinada y alineada con sus estrategias de crecimiento y expansión”.

La práctica Tributaria de DLA Piper entrega asesoría legal especializada y globalmente integrada en materias de planificación fiscal y estructuración de negocios, con foco en maximizar la eficiencia y minimizar riesgos. La firma brinda orientación legal accionable en una amplia gama de asuntos fiscales complejos, tanto a nivel local como internacional, de modo que la estrategia tributaria de sus clientes esté plenamente alineada con sus objetivos de negocio.

El equipo de DLA Piper en América Latina ofrece asesoría legal integral a empresas nacionales y multinacionales con intereses y operaciones en toda la región. Su enfoque combina conocimiento local con los recursos de la plataforma global de la firma.

Con más de 400 abogados en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Puerto Rico, además de abogados especializados en operaciones transfronterizas con base en Estados Unidos, los equipos de la firma trabajan de manera coordinada con profesionales en toda América Latina, la Península Ibérica y otras jurisdicciones del mundo.

La plataforma global de DLA Piper, con más de 90 oficinas en más de 40 países, permite acompañar a sus clientes en todas sus necesidades legales y de negocio, ya sea que estén establecidos en América Latina o que busquen invertir en la región. Latin America | DLA Piper.

Sobre DLA Piper

DLA Piper es una firma legal global con abogados en más de 40 países en América, Europa, Medio Oriente, África y Asia Pacífico, lo que le permite acompañar a sus clientes en sus necesidades legales en cualquier parte del mundo. En ciertas jurisdicciones, esta información puede considerarse publicidad de servicios legales. dlapiper.com