アンダーセン・コンサルティング、Opinnoとの協業で能力を拡充

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、スペインに本社を構えデジタルトランスフォーメーションと企業イノベーションを統合するグローバルコンサルティング企業のOpinnoとの協業契約を締結し、プラットフォームを強化します。

2008年に設立されたOpinnoは、組織がデジタル経済の中でどのようにイノベーションを起こし、変革し、成長するかを見直す支援をしています。同社は、デザイン思考、アジャイル手法、オープンコラボレーションモデルを活用し、デジタルトランスフォーメーション、イノベーション、コンテンツおよびエコシステムの3つの中核領域にわたって成果を提供しています。デジタルトランスフォーメーションの取り組みでは、戦略面と設計面の両方からAIを重視し、イノベーションの取り組みでは、製品・サービスの開発と市場投入を加速させています。また、コンテンツおよびエコシステムのプログラムを通じて、エンゲージメントを促進し、つながりのある将来対応型の組織づくりを支援しています。

Opinnoの創業者兼CEOであるペドロ・モネオは、次のように述べています。「Opinnoにとって、イノベーションとデジタルトランスフォーメーションは単なるプロセスではなく、意義あるインパクトを生み出すためのチャンネルです。当社のハイブリッド型コンサルティングモデルは、起業家精神に基づく創造性と企業としての厳格さを組み合わせたものです。アンダーセン・コンサルティングとの協業により、グローバルに変革に取り組む組織に対して、そのインパクトを拡大するための規模とリーチを得ることができます。」

アンダーセンのグローバル会長兼CEOを務めるマーク・L・ヴォーサッツは、次のようにコメントしています。「Opinnoは、当社のコンサルティングプラットフォームを強化する補完的な能力をもたらします。同社のハイブリッドモデルは、統合的で持続可能なソリューションを提供し、顧客に長期的な価値を生み出すという双方のコミットメントをより確かなものにします。」

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AI変革、ならびに人材ソリューションに至るまで、包括的なサービスを提供するグローバルコンサルティング組織です。アンダーセン・コンサルティングは、多面的なサービスモデルを持つアンダーセン・グローバルと連携し、税務、法務、バリュエーション、グローバルモビリティー、アドバイザリーの分野で世界トップクラスの専門性を提供しています。世界50,000人超のプロフェッショナルを擁し、加盟事務所および協力事務所を通じて1,000超の拠点で事業を展開しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPはリミテッドパートナーシップであり、世界各地の加盟事務所および協力事務所を通じてコンサルティングソリューションを提供しています。

