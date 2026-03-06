Andersen Consulting通过与Opinno合作拓展服务能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与Opinno签署合作协议强化自身平台实力，后者是一家将数字化转型与企业创新相结合的全球咨询公司，总部位于西班牙。

Opinno成立于2008年，致力于帮助企业在数字经济中重新思考创新、转型和增长方式。公司运用设计思维、敏捷方法论和开放协作模式，在三大核心领域交付成果：数字化转型、创新以及内容和生态系统。其数字化转型业务从战略和设计的双重视角聚焦AI，创新业务则旨在加速产品和服务的研发和市场投放。通过内容和生态系统项目，Opinno致力于推动用户参与，助力打造互联互通、面向未来的组织架构。

Opinno创始人兼首席执行官Pedro Moneo表示：“在Opinno，创新和数字化转型不只是流程，更是产生深远影响的途径。我们的混合咨询模式融合了创业者的创造力和企业的严谨性。与Andersen Consulting的合作使我们能够扩大规模和覆盖范围，为在全球范围内推进转型的企业带来更大的影响。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“Opinno带来的互补能力强化了我们的咨询平台。该公司的混合模式坚定了我们共同的承诺，即提供综合、可持续的解决方案，为客户创造持久价值。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。