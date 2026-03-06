Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen durch Zusammenarbeit mit Opinno

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting stärkt seine Plattform durch eine Kooperationsvereinbarung mit Opinno, einem globalen Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Spanien, das digitale Transformation mit Unternehmensinnovation verbindet.

Opinno wurde 2008 gegründet und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Innovations-, Transformations- und Wachstumsstrategien in der digitalen Wirtschaft zu überdenken. Das Unternehmen wendet Design Thinking, agile Methoden und offene Kooperationsmodelle an, um in drei Kernbereichen Ergebnisse zu erzielen: digitale Transformation, Innovation sowie Inhalte und Ökosysteme. Im Bereich der digitalen Transformation liegt der Schwerpunkt auf KI sowohl aus strategischer als auch aus gestalterischer Perspektive, während im Bereich Innovation die Entwicklung und Markteinführung von Produkten und Dienstleistungen beschleunigt wird. Durch seine Programme für Inhalte und Ökosysteme fördert Opinno das Engagement und hilft beim Aufbau vernetzter, zukunftsfähiger Unternehmen.

„Bei Opinno sind Innovation und digitale Transformation mehr als nur Prozesse; sie sind Kanäle für bedeutende Auswirkungen“, sagte Pedro Moneo, Gründer und CEO von Opinno. „Unser hybrides Beratungsmodell kombiniert unternehmerische Kreativität mit unternehmerischer Strenge. Die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting gibt uns die Größe und Reichweite, um diese Auswirkungen für Unternehmen zu verstärken, die weltweit Transformationen durchlaufen.“

Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen, fügte hinzu: „Opinno bringt ergänzende Fähigkeiten mit, die unsere Beratungsplattform stärken. Das Hybridmodell des Unternehmens unterstreicht unser gemeinsames Engagement für integrierte, nachhaltige Lösungen, die einen dauerhaften Mehrwert für unsere Kunden schaffen.“

Andersen Consulting ist ein globales Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen anbietet, die Unternehmensstrategie, Business, Technologie und KI-Transformation sowie Human-Capital-Lösungen umfassen. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts-, Bewertungs-, globale Mobilitäts- und Beratungsdienstleistungen auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachleuten weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet Beratungslösungen über ihre Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen auf der ganzen Welt an.

