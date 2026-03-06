-

Hytera annuncia l'ingresso nella whitelist 450Connect del PNC660 450MHz al MWC 2026

original Hytera launches the MCX Smart Device PNC660 450MHz

Hytera launches the MCX Smart Device PNC660 450MHz

BARCELLONA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--Hytera, fornitore globale leader nel settore delle tecnologie e soluzioni per comunicazioni critiche, ha annunciato che il suo dispositivo intelligente mission-critical, PNC660 450MHz, ha ottenuto la certificazione whitelist da 450Connect durante il Mobile World Congress 2026 (MWC26), tenutasi dal 2 al 5 marzo a Barcellona, Spagna. Questa certificazione autorizza il dispositivo per la piena distribuzione commerciale sulle reti private a banda larga a 450MHz in Europa, segnando una tappa importante per Hytera nella fornitura di soluzioni di comunicazione affidabili, sicure e robuste a fornitori di energia e ad altri settori infrastrutturali di importanza critica.

450Connect è il licenziatario esclusivo, nonché operatore della rete radio nazionale a 450MHz in Germania e in tutta Europa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

lele.yao@hytera.com

Industry:

Hytera Communications Corporation Limited

SHZ:002583
