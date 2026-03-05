Ushio schließt Übernahme des OSRAM-Geschäftsbereichs Entertainment und Industrie ab

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Ushio Inc. gab heute den erfolgreichen Abschluss der Übernahme des Geschäftsbereichs OSRAM Entertainment und Industrie (ENI) bekannt. Seit dem 2. März 2026 wird der Geschäftsbereich offiziell als Teil der Ushio Group unter dem Namen Ushio INE GmbH (im Folgenden Ushio Industry & Entertainment) geführt.

Diese strategische Übernahme stärkt Ushios globale Position im Bereich der Spezialbeleuchtung und erweitert die Kompetenzen in den Bereichen Entertainment, Kinoprojektion, Bühnenbeleuchtung, industrielle Anwendungen sowie professionelle Hochleistungslösungen.

Die neu integrierte Organisation vereint Ushios etabliertes Technologieportfolio und die globale Fertigungsstärke mit der langjährigen Expertise, den Kundenbeziehungen sowie dem Anwendungswissen des früheren Teams von OSRAM Entertainment and Industry.

Marko Haas, Geschäftsleiter des Geschäftsbereichs von Ushio Industry & Entertainment, erklärte:

„Dies ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen sowie für unsere Kunden weltweit. Indem wir die Erfahrung und die bewährte Marktpräsenz der früheren Organisation von OSRAM Entertainment and Industry mit Ushios globalen Ressourcen und Innovationskraft zusammenführen, schaffen wir eine stärkere Plattform für künftiges Wachstum.

Unsere Priorität während dieses Übergangs war Kontinuität – unsere Kunden sollen weiterhin die gleiche hohe Produktqualität, eine zuverlässige Versorgung sowie die professionelle Unterstützung erhalten, auf die sie sich verlassen. Nach Abschluss der Integration freuen wir uns darauf, gemeinsam das nächste Kapitel zu gestalten, mit unseren Kunden und Partnern in eine noch erfolgreichere Zukunft.“

Kunden werden weiterhin von ihren bestehenden und neu zugewiesenen kaufmännischen sowie technischen Ansprechpartnern betreut und die aktuellen Produktportfolios und Dienste bleiben verfügbar. Die Integration ist darauf ausgelegt, einen nahtlosen Übergang sicherzustellen, ohne den laufenden Betrieb oder Lieferverpflichtungen zu beeinträchtigen.

Ushio Industry & Entertainment wird Kunden weltweit weiterhin in den Bereichen professionelle Entertainmentbeleuchtung, Kino sowie industrielle Beleuchtung betreuen, mit Schwerpunkt auf herausragenden Produkten, Anwendungskompetenz und langfristigen Partnerschaften.

Weitere Informationen zu Ushio Industry & Entertainment sowie zu künftigen Entwicklungen werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

Ushio Inc. (Hauptsitz: TSE: 6925)

Gegründet 1964. Das Unternehmen fertigt und vertreibt Lampen, Laser, Leuchtdioden sowie weitere Lichtquellen im ultravioletten, sichtbaren und infraroten Spektralbereich sowie optische und bildgebende Systeme, in die diese Komponenten integriert sind. Zahlreiche Ushio-Produkte erzielen hohe Marktanteile sowohl im Bereich industrieller Prozesse, der die Herstellung von Halbleitern, Flachbildschirmen, elektronischen Bauteilen und weiteren Produkten umfasst, als auch im Bereich der visuellen Bildgebung, der sich durch digitale Projektoren, Beleuchtung sowie weitere Produkte auszeichnet. In den letzten Jahren hat Ushio seine Aktivitäten zudem auf den Bereich Life Sciences ausgeweitet, insbesondere auf medizinische Anwendungen und Umweltlösungen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.