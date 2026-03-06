Andersen Consulting udvider sine kompetencer gennem samarbejde med Opinno

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting styrker sin platform gennem en samarbejdsaftale med Opinno, et globalt konsulentfirma med hovedsæde i Spanien, der integrerer digital transformation med virksomhedsinnovation.

Opinno blev stiftet i 2008 og hjælper organisationer med at gentænke, hvordan de innoverer, transformerer og vokser i den digitale økonomi. Firmaet anvender designtænkning, agile metoder og åbne samarbejdsmodeller til at levere resultater inden for tre kerneområder: Digital transformation, innovation samt indhold og økosystemer. Deres praksis inden for digital transformation lægger vægt på ai fra både et strategisk og et designmæssigt perspektiv, mens deres innovationspraksis accelererer udviklingen og markedsføringen af produkter og tjenester. I kraft af sine programmer for indhold og økosystemer fremmer Opinno engagement og hjælper med at opbygge sammenhængende, fremtidsparate organisationer.

"Hos Opinno er innovation og digital transformation mere end blot processer; de er kanaler for mærkbar effekt," udtalte Pedro Moneo, grundlægger og administrende direktør for Opinno. "Vores hybride konsulentmodel kombinerer iværksætterkreativitet med virksomhedsmæssig stringens. Samarbejdet med Andersen Consulting giver os den skala og rækkevidde, der skal til for at forstærke den effekt for organisationer, der navigerer i transformation globalt."

Global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen, Mark L. Vorsatz, tilføjede: "Opinno tilfører et sæt komplementære kompetencer, der styrker vores konsulentplatform. Firmaets hybridmodel understøtter vores fælles engagement i at levere integrerede, bæredygtige løsninger, der skaber varig værdi for kunderne."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der leverer en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretnings-, teknologi- og ai-transformation samt humankapital-løsninger. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning i verdensklasse inden for skat, jura, værdiansættelse, global bevægelighed og rådgivning via en global platform med mere end 50.000 medarbejdere på verdensplan og tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer verden over.

