Andersen Consulting zwiększa zdolności dzięki współpracy z Opinno

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting wzmacnia swoją platformę, zawierając umowę o współpracy z globalną firmą konsultingową Opinno z siedzibą w Hiszpanii, która łączy cyfrową transformację z biznesowymi innowacjami.

Założona w 2008 r. firma Opinno pomaga organizacjom spojrzeć na swoje sposoby dokonywania innowacji, przechodzenia przemian i osiągania rozwoju w cyfrowej gospodarce z odmiennej perspektywy. Firma stosuje tzw. metodę design thinking, a także usprawnione metodologie i otwarte modele współpracy, aby dostarczać rezultaty w trzech kluczowych obszarach: cyfrowej transformacji, innowacji oraz treści i ekosystemów. Praktyka firmy w dziedzinie cyfrowej transformacji kładzie nacisk na wykorzystanie AI zarówno z perspektywy strategicznej, jak i projektowej, a jej innowacyjne działania pozwalają przyspieszyć rozwój produktów i usług oraz ich wprowadzanie na rynek. Za pomocą autorskich treści i programów ekosystemowych Opinno wspiera zaangażowanie i pomaga budować organizacje oparte na łączności, przygotowane na wyzwania przyszłości.

– W Opinno innowacje i cyfrowa transformacja to znacznie więcej niż tylko procesy; stanowią sposoby na wywarcie istotnego wpływu – powiedział Pedro Moneo, założyciel i dyrektor generalny Opinno. – Nasz hybrydowy model konsultingowy łączy biznesową kreatywność z korporacyjnym rygorem. Współpraca z Andersen Consulting zapewnia nam odpowiednią skalę i zasięg, by móc zwiększyć ów wpływ dla organizacji mierzących się z transformacją na całym świecie.

– Opinno zapewnia dodatkowe zdolności, które wzmacniają naszą platformę konsultingową. Przyjęty przez firmę model hybrydowy uwydatnia nasze wspólne zaangażowanie na rzecz dostarczania klientom zintegrowanych, zrównoważonych rozwiązań przynoszących im trwałe korzyści – dodał Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.