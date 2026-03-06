Luma lance Luma Agents, une nouvelle génération de collaborateurs créatifs fondés sur Unified Intelligence

PALO ALTO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Luma a annoncé aujourd'hui le lancement des agents Luma, une nouvelle catégorie de collaborateurs fondée sur l'intelligence artificielle et capable d'exécuter des projets créatifs de bout en bout sur des contenus textuels, visuels, vidéo et audio. Destinés aux agences, aux équipes marketing, aux studios et aux grandes entreprises qui souhaitent accroître leur capacité de production créative sans compromettre la qualité, les agents Luma conservent l’intégralité du contexte, du brief initial à la livraison finale. Ils orchestrent les outils, les modèles et les itérations au sein d'un système unifié unique, garantissant ainsi cohérence, efficacité et continuité tout au long du processus.

« Le travail créatif n’a jamais manqué d’ambition ; ce qui lui a fait défaut, c’est la capacité d’exécution », a déclaré Amit Jain, cofondateur et PDG de Luma. « Les équipes créatives ne devraient pas consacrer leur temps à orchestrer des outils, mais à créer. Les agents ne sont pas des raccourcis, ce sont de véritables collaborateurs qui conservent le contexte, coordonnent l’exécution et font progresser les projets, afin que les équipes puissent se concentrer sur l’esthétique, la direction artistique et la stratégie », a-t-il ajouté.

Au cours des dernières années, la plupart des systèmes d'IA ont été conçus en enchaînant des modèles distincts dédiés au langage, à la vision, à la vidéo ou au raisonnement, puis en reliant leurs résultats au moyen de couches d'orchestration. Si ces systèmes sont performants pris individuellement, ils fragmentent le contexte et exigent des flux de travail toujours plus complexes pour produire des résultats créatifs fiables et cohérents.

Luma considère que l’intelligence ne doit pas être appréhendée par fragments, mais comme un système unifié et cohérent.

Des agents créatifs qui décuplent votre productivité

Les agents Luma remplacent les flux de travail fragmentés et fondés sur une multiplicité de modèles par une exécution coordonnée basée sur un raisonnement unifié. Au lieu d'alterner entre des outils cloisonnés et de devoir reconstituer le contexte à chaque étape, les équipes collaborent avec des agents qui :

exécutent des projets de bout en bout, de la planification à la production jusqu’à la livraison finale.

maintiennent un contexte partagé et cohérent entre le texte, les images, les vidéos et les contenus audio.

font progresser simultanément plusieurs pistes créatives.

évaluent et affinent les livrables, plutôt que de se limiter à des productions ponctuelles.

s’intègrent aux outils d’entreprise et aux systèmes de production via des API.

Les agents évoluent dans un environnement collaboratif et multi-utilisateurs dans lequel les humains définissent l’intention créative, tandis que les agents prennent en charge l’orchestration, le routage et l’exécution. Cette approche permet d'accroître la production, de renforcer la cohérence et d'accélérer significativement le rythme créatif.

Déployés à l’échelle mondiale

Les agents Luma sont d’ores et déjà intégrés aux opérations des agences à l’échelle mondiale.

Publicis Groupe et Serviceplan Group déploient les agents Luma dans leurs processus stratégiques, de développement créatif et de production afin d'accroître leur capacité tout en garantissant la cohérence de leurs marques sur l'ensemble des marchés.

« Luma fait désormais partie intégrante de notre écosystème élargi House of AI et est directement intégré à nos flux de travail créatifs. Il permet à nos équipes, réparties dans plus de 20 pays, de collaborer de manière plus fluide et de produire des projets de grande qualité plus rapidement. Pour nos clients, cela se traduit par des créations à forte valeur ajoutée, livrées plus rapidement et plus efficacement, sans compromis sur l’exigence créative », explique Alexander Schill, directeur de la création mondiale chez Serviceplan Group.

Fondé sur l’architecture Unified Intelligence

Les agents Luma s'appuient sur Unified Intelligence, une nouvelle architecture de modèle conçue pour dépasser l'approche dominante du secteur qui consiste à assembler des briques d'intelligence fragmentées. Plutôt que d'enchaîner des modèles distincts pour le langage, la vision et la génération de contenus, Unified Intelligence entraîne un système unique de raisonnement multimodal capable de comprendre et de générer différents formats au sein d'une même architecture cohérente.

Unified Intelligence adopte une approche radicalement différente. Plutôt que d’assembler a posteriori des modèles spécialisés, cette architecture entraîne un système unique de raisonnement multimodal, capable de comprendre et de générer différents formats au sein d’une même structure cohérente.

Plutôt que de dissocier la réflexion de la création, Unified Intelligence associe étroitement le raisonnement et la production, permettant au système de planifier, concevoir et produire dans le cadre d'un processus cognitif unifié et cohérent.

Lorsqu’un architecte conçoit les plans d’un bâtiment, il ne se contente pas de tracer des lignes : il projette simultanément la structure, la lumière, les dynamiques spatiales et l’expérience vécue. Raisonnement et imagination s’opèrent de concert. Unified Intelligence s’inscrit dans cette même logique.

Le premier modèle développé sur la base de cette architecture est Uni-1.

Uni-1 est un transformateur autorégressif de type décodeur uniquement, qui opère sur un espace de jetons partagés entrelacés de jetons linguistiques et visuels. Les deux modalités peuvent ainsi fonctionner comme des entrées et des sorties de premier ordre au sein d’une même séquence. Cette architecture permet au modèle de raisonner en langage tout en imaginant et en générant des pixels au cours d'un même passage avant (forward pass), assurant ainsi une intégration fluide entre réflexion et création visuelle.

Au lieu de générer des résultats étape par étape à l'aide de systèmes cloisonnés, Uni-1 est capable de planifier, de visualiser et de produire des artefacts créatifs dans le cadre d'un processus de raisonnement cohérent unique. Il en résulte une base dans laquelle la réflexion et la création sont étroitement imbriquées, se rapprochant ainsi du fonctionnement naturel de l’intelligence humaine.

S’appuyant sur cette architecture unifiée, les agents Luma peuvent désormais coordonner des flux de travail créatifs complexes qui exigeaient auparavant le recours à plusieurs outils et une orchestration manuelle. Ils peuvent notamment :

gérer l’interopérabilité entre les principaux modèles d’IA du marché, notamment Ray3.14, Veo 3, Sora 2, Kling 2.6, Nano Banana Pro, Seedream, GPT Image 1.5 et ElevenLabs.

sélectionner et orienter automatiquement chaque tâche vers le modèle ou la capacité la plus adaptée à chaque étape.

garder un contexte persistant et cohérent entre les ressources, les collaborateurs et les différentes itérations créatives.

évaluer et affiner les résultats en les améliorant grâce à un processus d’auto-évaluation itératif.

Ensemble, ces capacités permettent aux agents Luma d'agir non pas comme de simples outils de génération isolés, mais comme de véritables collaborateurs créatifs fondés sur l'IA, capables de piloter et d'exécuter des projets de A à Z.

« L’intelligence ne devrait pas être fragmentée selon les modalités », a ajouté Jain. « Les systèmes unifiés raisonnent de manière holistique. Lorsqu’un même modèle est capable de penser, d’imaginer et de produire, on se rapproche d’une forme d’intelligence capable d’agir avec cohérence tout au long du processus créatif », explique-t-il.

Conçu pour les entreprises dès l’origine

Les agents Luma sont conçus pour répondre aux exigences essentielles des environnements d’entreprise, telles que la protection de la propriété intellectuelle, la conformité réglementaire et la montée en charge opérationnelle. Parmi les principaux mécanismes de protection, on compte la pleine propriété des droits de propriété intellectuelle conservée par les clients, des dispositifs automatisés de revue de contenu visant à limiter les risques liés aux droits d’auteur, une documentation juridique traçable attestant de l’intervention humaine, des flux de validation humaine obligatoires avant toute diffusion publique, ainsi qu’une infrastructure cloud assortie de garde-fous conformes aux normes des grandes entreprises.

À propos de Luma

Basée à Palo Alto, en Californie, Luma développe des systèmes d'intelligence artificielle multimodaux unifiés qui associent raisonnement et génération au sein d'une architecture de modèle unique. Sa plateforme Unified Intelligence alimente des agents capables de planifier et de produire des projets créatifs de bout en bout dans les domaines de la vidéo, de l’image et de la 3D. Elle est utilisée par des équipes issues d'agences de publicité de premier plan, de grandes entreprises internationales et de studios de divertissement. En 2025, Luma a lancé Ray3, le premier modèle vidéo au monde à intégrer des capacités avancées de raisonnement, puis Ray3.14, qui offre des rendus natifs en 1080p et une stabilité de niveau de production adaptée aux flux de travail professionnels. L’entreprise bénéficie du soutien d'investisseurs de référence dans les secteurs de la technologie et du divertissement, tels que HUMAIN, Andreessen Horowitz, AWS, AMD Ventures, NVIDIA, Amplify Partners et Matrix Partners. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.lumalabs.ai

