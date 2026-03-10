Hytera verkündet 450Connect-Whitelisting von PNC660 450MHz auf MWC 2026

BARCELONA, Spanien--(BUSINESS WIRE)--Hytera, ein weltweit führender Anbieter professioneller Kommunikationstechnologien und -lösungen, gab bekannt, dass sein einsatzkritisches intelligentes Gerät, das PNC660 450MHz, während des Mobile World Congress 2026 (MWC26), der vom 2. bis 5. März in Barcelona, Spanien, stattgefunden hat, eine Whitelist-Zertifizierung von 450Connect erhalten hat. Mit dieser Zertifizierung wird die vollständige kommerzielle Bereitstellung des Geräts in privaten europäischen 450-MHz-Breitbandnetzen autorisiert. Das ist ein wichtiger Meilenstein für Hytera bei der Bereitstellung zuverlässiger, sicherer und robuster Kommunikationslösungen für Energieversorger und andere kritische Infrastruktursektoren.

450Connect ist der exklusive Lizenznehmer und Betreiber des landesweiten 450MHz-Funknetzes in Deutschland und Europa. Sein Whitelist-Programm verfolgt strenge Bewertungskriterien, die Gerätekompatibilität, Netzwerkinteroperabilität, Cybersicherheit, elektromagnetische Kompatibilität (EMC), Industrietauglichkeit und Leistungsstabilität umfassen. Nur umfassend geprüfte Endgeräte dürfen auf einsatzkritische 450-MHz-Kommunikationsnetze zugreifen, um einen zuverlässigen und sicheren Betrieb für öffentliche Sicherheit, Versorgungsunternehmen, Transport und staatliche Infrastruktur sicherzustellen. Die erfolgreiche Zertifizierung des Hytera PNC660 450MHz bestätigt, dass das Produkt Europas höchsten Standard für professionelle kritische Kommunikationen erfüllt. Während des MWC26 besuchte Matthias Groß, Managing Director der 450Connect GmbH, mit seinem Team den Hytera-Stand, um die Whitelist-Zertifizierung von PNC660 450MHz zusammen mit dem Team von Hytera zu feiern.

Parallel zum Erhalt der Whitelist-Zertifizierung von 450Connect gab Hytera Europe zudem die Unterzeichnung einer Vertriebsvereinbarung für das PNC660 450MHz mit der B.Schmitt mobile GmbH (B.Schmitt) bekannt. In dieser Vereinbarung wird B.Schmitt zum exklusiven Vertriebspartner für die Bewerbung und den Verkauf des neu zertifizierten MCX-Geräts in Deutschland ernannt.

„Wir haben während des MWC26 gleich zwei gute Nachrichten bekommen. Den Erhalt der 450Connect-Whitelist-Zertifizierung und die Unterzeichnung der Vertriebsvereinbarung mit B.Schmitt zur gleichen Zeit veranschaulichen perfekt, dass Gutes oft im Doppelpack kommt. Das ist ein hervorragender Start ins Jahr 2026“, sagte Sophia Yin, General Manager von Hytera Europe. „Wir werden die Bewerbung von PNC660 450MHz in Europa fördern und weiterhin in die F&E für Produkte im Zusammenhang mit 450MHz investieren. Damit stärken wir unser Engagement für die Unterstützung kritischer Infrastrukturbetreiber mit zuverlässigen, sicheren und robusten Kommunikationslösungen.“

Das Hytera PNC660 450MHz ist ein 5G-fähiges intelligentes Breitband-Funkgerät für einsatzkritische Umgebungen, das dem 3GPP-Standard Version 15 entspricht. Es bietet umfangreiche Unterstützung für einsatzkritische Dienste in den Bereichen Push-to-Talk (MCPTT), Mission-Critical Video (MCVideo) und Mission-Critical Data (MCData) sowie prioritätsgesteuerte Planungsfähigkeiten entsprechend QCI 65/66/67/69/70. Diese Funktionen ermöglichen eine extrem niedrige Latenz, hohe Zuverlässigkeit und breite Abdeckung, wodurch sich das Gerät optimal für Notfalleinsätze, Einsatzleitung und Vor-Ort-Einsätze eignet.

Das PNC660 450MHz besitzt einen unabhängigen CC EAL5+-Sicherheitschip und etabliert ein fünfschichtiges Sicherheitskonzept, das Hardware-, Authentifizierungs-, Kernel-, System-Framework- und Anwendungsschichten umfasst. Hinzu kommen nationale kryptografische Verschlüsselung (zweite Stufe), manipulationssicherer Schutz und Datenisolierung. Dadurch sorgt das Gerät für eine umfassend geschützte Übertragung von Sprach-, Video-, Standort- und Servicedaten, die die strengen Cybersicherheits-Anforderungen sensibler Branchen erfüllt.

Über Hytera

Hytera Communications Corporation Limited (SZSE: 002583) ist ein weltweit führender Anbieter von professionellen Kommunikationstechnologien und -lösungen. Mit Sprach-, Video- und Datenfunktionen bieten wir schnellere, sicherere und vielseitigere Konnektivität für geschäftskritische und einsatzkritische Benutzer. Wir machen die Welt effizienter und sicherer, indem wir unseren Kunden ermöglichen, sowohl im täglichen Betrieb als auch bei Notfalleinsätzen mehr zu erreichen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.