Webull與Solidus Labs合作，打造下一代交易監控體系

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 線上投資平台Webull（NASDAQ: BULL）與加密貨幣原生交易監控和風險監測領域的標竿企業Solidus Labs今天宣布建立合作夥伴關係，Solidus Labs將為Webull在美國和加拿大的數位資產交易監控提供技術支援。雙方計劃將合作範圍擴展至Webull提供數位資產交易服務的各市場。

隨著Webull持續快速擴張，其全球註冊使用者已超過2,600萬，此次合作將確保其專屬的數位資產生態系統得到業界最先進的檢測技術的保護。Webull以將機構級技術引入零售交易市場而著稱，此次將利用Solidus Labs的HALO平台，為其高忠誠度、高交易量客戶群提供所需的嚴格監管。

「隨著我們的業務擴展至北美及其他地區，保護我們的客戶並滿足最高的法遵標準是Webull Pay的核心重點。」Webull在美國的數位資產服務供應商Webull Pay的法遵長Damarizz Medina表示，「Solidus Labs憑藉其在交易監控方面的專長和對數位資產領域的深刻理解，成為我們的理想合作夥伴之選。他們的鏈上和鏈下檢測技術，加上以零售為先的法遵中心，確保我們的客戶能夠安心投資。」

Solidus HALO平台為適配現代金融市場的全面監控需求全新打造，推動交易監控檢測技術實現典範革新。Webull將利用HALO的多維資料分析能力，在傳統交易資料和訂單流基礎上，疊加使用者行為、社交情緒及公開來源情報（OSINT）資料。透過整合鏈上和鏈下資料進行關聯分析，HALO能為Webull提供精度堪比機器速度的機構級市場完整性。

「Webull是零售經紀領域的巨擘，他們對安全、規範成長的承諾堪稱行業典範。」Solidus Labs創辦人暨執行長Asaf Meir表示，「一頭奔騰的公牛不僅需要力量，更需要清晰的視野。我們自豪於能夠提供法遵智慧層作為Webull Pay的清晰視野，保障其生態系統的安全，確保創新與誠信並行不悖，共同重塑全球零售投資體驗。」

此次合作是傳統金融（TradFi）企業向數位資產領域擴張的一個重要里程碑，也凸顯了市場對Solidus Labs保障未來金融市場安全能力的日益信賴。

關於Webull US

Webull是領先的線上投資平台，建構於新一代全球基礎設施之上。Webull平台的使用者能夠利用先進的圖表工具、尖端技術和即時市場資料助力實現其財務目標。Webull的客戶可以低成本交易包括證券、選擇權、數位資產和期貨在內的多種資產，並獲享財富管理服務。Webull Financial LLC已在美國證券交易委員會（SEC）註冊為經紀交易商，並且是美國金融業監管局（FINRA）和證券投資者保護公司（SIPC）的成員。Webull Financial LLC也是一家在美國商品期貨交易委員會（CFTC）註冊的期貨經紀商，並且是美國全國期貨協會（NFA）的成員。諮詢帳戶和服務由Webull Advisors LLC提供，該公司是一家在SEC註冊的投資顧問公司，註冊並不代表具備任何技能或訓練水準。數位資產的存取權限由Webull Pay LLC提供。所有投資均有風險，包括可能損失本金。客戶應謹慎考慮與任何投資相關之所有風險，包括以下連結之披露文件所載之風險，並在作出任何投資決定前諮詢財務專業人士及其他您認為適當之顧問。事件合約交易具有高度投機性，可能不適合所有投資者。選擇權涉及獨特風險，並非適合所有投資者。數位資產價格波動劇烈且速度極快。數位資產不受SIPC或美國聯邦存款保險公司（FDIC）的保護。請造訪http://www.webull.com/disclosures，閱讀適用的揭露文件。有關Webull的更多資訊，請造訪：www.webull.com。

關於Webull Corporation

Webull Corporation（NASDAQ: BULL）擁有並經營Webull——基於下一代全球基礎設施構建的領先數位投資平台。透過其遍布全球的持牌經紀商網路，Webull在北美、亞太、歐洲和拉丁美洲的14個市場為全球超過2,600萬名註冊使用者提供投資服務，讓零售投資者能夠全天候進入全球金融市場。使用者可透過Webull交易平台執行投資策略，進行全球股票、ETF、選擇權、期貨、零股及數位資產交易。該平台無縫整合市場資料和資訊、使用者社群及投資者教育資源。瞭解更多資訊，請造訪：www.webullcorp.com。

關於Solidus Labs

Solidus Labs深耕加密貨幣領域，為華爾街量身打造，是代理式法規遵循技術在交易監控和風險監測領域的產業標竿。公司由Goldman Sachs資深員工于2018年創立，融合機構級嚴謹性、加密原生創新和網路安全原則，為現代金融時代重塑法規遵循體系。其核心HALO是一個以AI為基礎的風險平台，受到全球金融機構、加密企業和監理機構的信賴，可在任何產品、場所或資產類別中推動主動的、智慧驅動的監督。如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.soliduslabs.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。