Hytera annonce que le PNC660 450 MHz a obtenu la certification liste blanche de 450Connect à l’occasion du MWC 2026

BARCELONE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Hytera, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies et de solutions de communication critiques, a annoncé que son appareil intelligent essentiel à la mission, le PNC660 450 MHz, avait obtenu la certification liste blanche (« whitelist ») décernée par 450Connect lors du salon Mobile World Congress 2026 (MWC26), qui s’est tenu du 2 au 5 mars à Barcelone, en Espagne. Cette certification autorise le déploiement commercial complet de l’appareil sur les réseaux privés à large bande 450 MHz en Europe, marquant une étape importante pour Hytera dans la fourniture de solutions de communication fiables, sécurisées et robustes aux fournisseurs d’énergie et à d’autres secteurs d’infrastructures critiques.

450Connect est le détenteur et l’opérateur exclusif de la licence du réseau radio national 450 MHz en Allemagne et dans toute l’Europe. Son programme de liste blanche applique des critères d’évaluation stricts concernant la compatibilité des appareils, l’interopérabilité des réseaux, la cybersécurité, la compatibilité électromagnétique (CEM), la durabilité industrielle et la stabilité des performances. Seuls les terminaux entièrement vérifiés sont autorisés à accéder aux réseaux de communication critiques 450 MHz, garantissant ainsi des opérations fiables et sécurisées pour la sécurité publique, les services publics, les transports et les infrastructures gouvernementales. Cette certification confirme que le PNC660 450 MHz d’Hytera répond aux normes européennes les plus strictes en matière de communications professionnelles critiques. Lors du salon MWC26, Matthias Groß, directeur général de 450Connect GmbH, s’est rendu sur le stand d’Hytera avec son équipe pour célébrer la certification liste blanche du PNC660 450 MHz aux côtés de l’équipe d’Hytera.

Parallèlement à l’obtention de la certification liste blanche de 450Connect, Hytera Europe a également annoncé la signature d’un accord de distribution avec B.Schmitt mobile GmbH (B.Schmitt) pour le PNC660 450 MHz. En vertu de cet accord, B. Schmitt est désigné distributeur exclusif pour promouvoir et vendre le nouvel appareil MCX certifié en Allemagne.

« C’est vraiment formidable de recevoir ces deux bonnes nouvelles pendant le salon MWC26. L’obtention de la certification liste blanche de 450Connect et la signature simultanée de l’accord de distribution avec B.Schmitt illustrent parfaitement le dicton selon lequel “une bonne nouvelle n’arrive jamais seule”. Nous démarrons ainsi l’année 2026 en beauté », a déclaré Sophia Yin, directrice générale d’Hytera Europe. « Nous allons accélérer la promotion du PNC660 450 MHz en Europe et continuer à investir dans la recherche et le développement pour les produits liés au réseau 450 MHz, renforçant ainsi notre engagement à soutenir les exploitants d’infrastructures critiques avec des solutions de communication fiables, sécurisées et robustes. »

Conçu pour les environnements critiques, le PNC660 450 MHz d’Hytera est un radio à large bande intelligente et compatible 5G et conforme à la version 15 de la norme 3GPP. L’appareil prend entièrement en charge les services push-to-talk (mission-critical push-to-talk, MCPTT), les services vidéo (mission-critical video, MCVideo) et les services données (mission-critical data, MCData) critiques, ainsi que les capacités de planification QCI 65/66/67/69/70 à haute priorité. Ces fonctionnalités permettent d’obtenir une latence ultra-faible, une fiabilité élevée et une large couverture, ce qui rend le dispositif idéal pour les interventions d’urgence, le commandement sur le terrain et les opérations sur site.

Équipé d’une puce de sécurité CC EAL5+ indépendante, le PNC660 450 MHz établit un cadre de sécurité à cinq niveaux couvrant le matériel, l’authentification, le noyau, l’infrastructure système et les couches applicatives. Associé à un cryptage national (de niveau secondaire), à une protection inviolable et à une isolation des données, l’appareil garantit une sécurité de bout en bout pour la transmission des données vocales, vidéo, de localisation et de service, répondant ainsi aux exigences strictes en matière de cybersécurité des industries sensibles.

À propos d’Hytera

Hytera Communications Corporation Limited (SZSE : 002583) est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies et de solutions de communication critiques. Nous offrons une connectivité plus rapide, plus sûre et plus polyvalente aux entreprises et aux utilisateurs dont les activités sont essentielles grâce à nos capacités voix, vidéo et données. Nous rendons le monde plus efficace et plus sûr en permettant à nos clients d’améliorer leurs performances, tant dans leurs opérations quotidiennes que lors d’interventions d’urgence.

