Le projet éolien de la Madawaska au Québec atteint sa clôture financière, ouvrant la voie au début de la construction

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--EDF solutions électriques, l'Alliance de l'énergie de l'Est et la Société de gestion éolienne Madawaska inc. (une filiale d'Hydro-Québec) sont fiers d'annoncer la clôture du financement du projet éolien de la Madawaska. Le projet de 274 mégawatts (MW) est situé sur les territoires des municipalités de Dégelis et de Saint-Jean-de-la-Lande, au sein de la municipalité régionale de comté (MRC) de Témiscouata, dans la région du Bas-Saint-Laurent. La clôture fait suite à la récente émission du décret gouvernemental autorisant le projet, donnant le feu vert à sa mise en œuvre.

Le capital requis pour le projet a été obtenu grâce aux prêteurs principaux : Banque Impériale Canadienne de Commerce, Banque Nationale du Canada, Mouvement Desjardins et KfW IPEX-Bank. La Banque Impériale Canadienne de Commerce agit à titre d'agent administratif. Le financement est structuré conformément aux principes des prêts verts, avec la Banque Impériale Canadienne de Commerce, Banque Nationale du Canada, et le Mouvement Desjardins à titre de coordonnateurs de l’application de ces principes.

« Obtenir ce financement souligne la viabilité commerciale et l'importance stratégique du projet éolien de la Madawaska pour atteindre les objectifs de transition énergétique du Québec et l'importance de notre collaboration avec les communautés locales », a déclaré Amy Lloyd, directrice financière de EDF Power Solutions Amérique du Nord. « Nous sommes particulièrement reconnaissants envers nos partenaires financiers d'avoir soutenu le projet, ce qui nous permet d'avancer vers la phase de construction. Au-delà du renforcement du réseau Hydro-Québec avec une capacité à faible émission de carbone, nous offrons une victoire pour le climat et un coup de pouce économique durable pour la communauté. »

« Je tiens à témoigner notre reconnaissance à l’égard des partenaires financiers, mais aussi à nos partenaires EDF solutions électriques et Hydro-Québec », a déclaré Michel Lagacé, président de l'Alliance de l'énergie de l'Est. « Ce financement souligne l'importance du projet de la Madawaska pour le Québec et pour les communautés d’accueil, ici, dans l'est du Québec. »

Mathieu Johnson, vice-président principal – Partenariats et développement, Hydro-Québec, a déclaré : « La conclusion du financement du parc éolien de la Madawaska marque une étape clé vers la réalisation de nos ambitions en matière de transition énergétique. Ce projet s’inscrit dans notre Stratégie de développement éolien, qui prévoit d'ajouter 10 000 MW d'ici 2035, en collaboration étroite avec le milieu, de façon à favoriser des retombées concrètes et structurantes pour les régions. »

Le projet éolien de la Madawaska comprendra 45 éoliennes, qui seront raccordées au réseau d'Hydro-Québec. À terme, le projet produira l'équivalent de l'énergie nécessaire pour alimenter plus de 44 000 foyers par an.

Le projet contribue directement à la décarbonation de l'économie québécoise tout en procurant des avantages locaux importants. En effet, au cours de la durée du projet, les communautés membres de l'Alliance de l'énergie de l'Est se partageront environ 181 millions de dollars canadiens. Finalement, les communautés d’accueil, Dégelis et Saint-Jean-de-la-Lande, se partageront plus de 25 M$.

Des travaux préparatoires à la phase de construction sont en cours depuis janvier. La clôture du financement permet au projet éolien de la Madawaska d’entrer officiellement en phase de construction, une étape qui générera plus de 300 emplois. Les partenaires du projet s'engagent à collaborer avec les entreprises et des fournisseurs locaux, garantissant ainsi un développement durable et bénéfique pour la communauté. La mise en service du parc éolien est prévue pour l’automne 2027.

Stikeman Elliott a agi à titre de conseiller juridique pour le projet lors de la transaction, tandis que Blake, Cassels and Graydon LLP agissait au nom des prêteurs.

Projet éolien de la Madawaska

Détails Spécification Capacité installée 274 MW Éoliennes 20 éoliennes Vestas de 6,2 MW et 25 éoliennes Vestas de 6 MW Acheteur Contrat d'achat d'électricité de 30 ans avec Hydro-Québec Consortium de financement Banque Canadienne Impériale de Commerce, Banque Nationale du Canada, Mouvement Desjardins, KfW IPEX-Bank Impact économique local >181 millions de dollars en revenus partagés pour les communautés membres sur 30 ans Emplois créés (construction) >300 emplois Mise en service prévue Q3 2027 Expand

À propos de EDF power solutions North America

En réunissant les activités d'EDF Renewables et de la division internationale du groupe EDF, EDF power solutions est un acteur international de l'énergie qui développe, construit et exploite des installations de production d'énergie à faible émission de carbone ainsi que des solutions flexibles d'énergie et de transmission d'électricité.

En Amérique du Nord, EDF power solutions fournit des solutions d'énergie propre aux États-Unis, au Canada et au Mexique depuis 1987 en tant que producteur et fournisseur de services indépendant de premier plan, desservant les services publics, les entreprises, les industries, les communautés, les institutions et les investisseurs avec des solutions énergétiques fiables et à faible émission de carbone pour répondre à la demande croissante.

Qu'il s'agisse de développer et de construire des projets éoliens évolutifs (terrestres et offshore), solaires, de stockage (batteries et hydroélectricité par pompage), de la recharge intelligente des VE, des microréseaux, de l'hydrogène vert et des projets de transport, jusqu'à la maximisation de la performance et de la rentabilité grâce à des opérations qualifiées, à la maintenance et à l'optimisation innovante des actifs, nos équipes fournissent des solutions expertes tout au long de la chaîne de valeur — de l'origine à l'exploitation commerciale. Notre portefeuille comprend 27 gigawatts de projets développés et 17 gigawatts sous contrats de service.

EDF power solutions est affiliée au groupe EDF, un leader mondial dans la production d'électricité. Pour plus d'informations, visitez : www.edf-re.com. Connectez-vous avec nous sur LinkedIn, Instagram et Facebook.

À propos de l’Alliance de l’énergie de l’Est

Regroupant 209 collectivités et territoires, de la MRC de Montmagny jusqu’aux Îles-de-la-Madeleine, ainsi que la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, l’Alliance de l’énergie de l’Est assure la participation des communautés de l’Est-du-Québec aux projets de production d’électricité renouvelable sur leurs territoires.

L’Alliance s’inscrit dans la volonté du milieu de se prendre en main et d’augmenter sa participation dans le développement énergétique de l’Est-du-Québec et donne ainsi au milieu local le moyen de réaliser ses ambitions, en plus de favoriser une meilleure planification du territoire et de ses infrastructures de production et de transport d’énergie. C’est cette même vision qui a permis à l’Est-du-Québec de se démarquer sur la scène nationale comme chef de file en matière d’innovation, de développement et d’exploitation de la richesse collective que représentent les énergies renouvelables. L’Alliance est présentement partenaire au sein de quatre parcs éoliens en opération totalisant 326,9 MW et de sept parcs éoliens en développement avec contrat d’approvisionnement en électricité totalisant 1 425,7 MW.

À propos de la Société de gestion éolienne Madawaska inc.

Société de gestion éolienne Madawaska inc., filiale d’Hydro-Québec, société d’État responsable de la production, du transport et de la distribution de l’électricité au Québec et partenaire.