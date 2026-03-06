Hytera kondigt whitelisting van PNC660 450MHz aan door 450Connect tijdens MWC 2026

BARCELONA, Spanje--(BUSINESS WIRE)--Hytera, een toonaangevende wereldwijde leverancier van kritieke communicatietechnologieën en -oplossingen, heeft aangekondigd dat zijn bedrijfskritische slimme apparaat, de PNC660 450MHz, een whitelist-certificering heeft ontvangen van 450Connect tijdens het Mobile World Congress 2026 (MWC26), dat van 2 t/m 5 maart plaatsvindt in Barcelona, Spanje. Deze certificering maakt volledige commerciële inzet van het apparaat mogelijk op Europese 450MHz private breedbandnetwerken, wat een belangrijke mijlpaal is voor Hytera in het leveren van betrouwbare, veilige en robuuste communicatieoplossingen aan energiebedrijven en andere kritieke infrastructuursectoren.

450Connect is de exclusieve licentiehouder en exploitant van het landelijke 450MHz-radionetwerk in Duitsland en de rest van Europa.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.