Onego Bio e Sigma Foods stringono una collaborazione per rafforzare l'innovazione nelle proteine dell'uovo e la resilienza della fornitura

HELSINKI--(BUSINESS WIRE)--Onego Bio, un'azienda di ingredienti alimentari che produce proteine dell'uovo non di origine animale e Sigma Foods ("SIGMA"), un'azienda multinazionale leader nel settore dei prodotti alimentari, hanno firmato un accordo di collaborazione per valutare la funzionalità e il potenziale commerciale di Bioalbumen®, una proteina dell'uovo non di origine animale realizzata con fermentazione di precisione.

La collaborazione è incentrata sul progresso dell'innovazione degli ingredienti, affrontando allo stesso tempo le sfide urgenti dell'attuale filiera delle uova, compresa la volatilità, l'aumento dei prezzi e le interruzioni causate dall'influenza aviaria. Bioalbumen® offre un'alternativa non di origine animale, a lunga conservazione, che offre le stesse prestazioni funzionali, dietetiche e sensoriali delle uova tradizionali, aiutando nel contempo a salvaguardare la continuità della filiera per le aziende di prodotti alimentari.

Inoltre, questa collaborazione supporta l'impegno di Sigma di offrire prodotti alimentari sicuri, nutrienti e di alta qualità, promuovendo nel contempo l'innovazione su base scientifica attraverso la fornitura responsabile degli ingredienti. “In Sigma Foods, siamo impegnati a fornire prodotti di alta qualità in modo sostenibile e sicuro”, ha spiegato Gregorio De Haene, Direttore tecnologico di Sigma. “La nostra collaborazione con Onego Bio riflette la nostra ambizione di anticipare le preferenze dei consumatori, in costante evoluzione, esplorando ingredienti innovativi come le proteine delle uova non di origine animale. Questa collaborazione ci consente di rafforzare ulteriormente il nostro percorso di sostenibilità, portando sulla tavola nuove soluzioni orientate al futuro”.

Nell'ambito di questo accordo, Onego Bio e Sigma condurranno valutazioni di fattibilità, sviluppo di prototipi e prove di applicazione in alimenti commercialmente rilevanti. Le valutazioni iniziali di Bioalbumen® hanno mostrato risultati promettenti nelle prestazioni sia nutritive che funzionali rispetto agli ingredienti di origine animale di riferimento.

“Siamo entusiasti di collaborare con Sigma, un'azienda che condivide la nostra visione di innovazione su base scientifica e un sistema alimentare resiliente”, ha dichiarato Maija Itkonen, AD e Cofondatrice di Onego Bio. “Bioalbumen® è un potente strumento di supporto per gli obiettivi ESG per produttori alimentari globali e rafforzano la stabilità dei prodotti in un momento in cui l'industria delle uova è sempre più vulnerabile alle epidemie e alla volatilità dei prezzi”.

Questa collaborazione evidenzia una visione condivisa per portare avanti l'innovazione alimentare e si allinea con la più ampia strategia di Sigma di raggiungere gli obiettivi a lungo termine di sostenibilità, esplorando nel contempo nuovi ingredienti che promuovono alimenti salutari, nutrienti e squisiti.

Oltre a questo accordo, Andrea Nieto, Responsabile dello sviluppo dei prodotti di Sigma, parteciperà insieme a Onego Bio a un webinar di dimostrazione culinaria live nell'aprile 2026, offrendo uno sguardo da addetti su come Bioalbumen® funziona nelle vere e proprie formulazioni del prodotto e ciò che i primi test rivelano sul suo potenziale commerciale. Questa dimostrazione fa parte della serie di webinar The Power of Trichoderma reesei di Onego Bio. Per visualizzare le sessioni precedenti della serie, visitare https://www.onego.bio/newsroom. Per registrarsi per la prossima sessione, intitolata Strengthening Food System Resilience Through Ecosystem Building, (Rafforzare la resilienza del sistema alimentare attraverso la creazione di un ecosistema), visitare https://shorturl.at/9HrV3.

Informazioni su Sigma Foods

Sigma Foods, S.A.B. de C.V (“Sigma Foods”) è una multinazionale leader nel settore dei prodotti alimentari confezionati, che produce, commercializza e distribuisce alimenti di alta qualità attraverso un portafoglio di oltre 100 marchi, 16 dei quali generano ricavi compresi tra i 100 milioni e 1 miliardo di dollari all'anno ciascuno. Le principali categorie dell'azienda comprendono affettati, carni essiccate, formaggi e yogurt. Sigma Foods opera in 17 Paesi, divisi in quattro regioni: Messico, Europa, Stati Uniti e America Latina, dove è presente in più di 640.000 punti vendita in 3 canali: Tradizionale, Moderno e Foodservice. La società si avvale di oltre 47.000 dipendenti e dispone di capacità installate in ogni regione, tra cui: 65 impianti produttivi, 191 centri di distribuzione e più di 8.000 veicoli. Le azioni di Sigma Foods sono scambiate alla borsa valori messicana e in Latibex, il mercato azionario dell'America Latina della borsa di Madrid.

Informazioni su Onego Bio

Onego Bio è un'azienda produttrice di ingredienti alimentari con la missione di creare un sistema alimentare più resiliente grazie al suo prodotto Bioalbumen®, una proteina dell'uovo non di origine animale con una sequenza di aminoacidi identica a quella dell'ovoalbumina tradizionale. Realizzata con la fermentazione di precisione, Bioalbumen® ha le stesse caratteristiche organolettiche, nutrizionali e funzionali della proteina principale delle uova tradizionali, con un impatto ambientale inferiore di circa il 90%. La sua versatilità senza pari lo rende ideale in un'ampia gamma di applicazioni, offrendo al contempo maggiore stabilità di costi e fornitura per i produttori alimentari. Per saperne di più, visitare www.onego.bio.

