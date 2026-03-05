Onego Bio und Sigma Foods gehen Zusammenarbeit ein, um Eiprotein-Innovationen und Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zu stärken

HELSINKI--(BUSINESS WIRE)--Onego Bio, ein Lebensmittelzutatenhersteller, der tierfreies Eiprotein produziert, und Sigma Foods („SIGMA"), ein führendes multinationales Lebensmittelunternehmen, haben eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, um die Funktionalität und das kommerzielle Potenzial von Bioalbumen®, einem mittels Präzisionsfermentation hergestellten, nicht-tierischen Eiprotein zu bewerten.

Die Partnerschaft konzentriert sich auf die Förderung von Innovationen bei Inhaltsstoffen, wobei dringende Herausforderungen der heutigen Eier-Lieferkette angegangen werden — einschließlich Volatilität, steigende Preise und aviäre grippebedingte Störungen. Bioalbumen® bietet eine ungekühlt haltbare, tierfreie Alternative, die die gleiche funktionelle, ernährungsphysiologische und sensorische Leistung erbringt wie herkömmliche Eier, wobei die Lieferkontinuität für Lebensmittelhersteller gewährleistet bleibt.

Darüber hinaus unterstreicht diese Zusammenarbeit das Engagement von Sigma, sichere, nahrhafte und qualitativ hochwertige Lebensmittel anzubieten und gleichzeitig wissenschaftsbasierte Innovationen durch eine verantwortungsvolle Beschaffung von Zutaten voranzutreiben. „Bei Sigma Foods sind wir bestrebt, qualitativ hochwertige Produkte auf nachhaltige und sichere Weise zu liefern”, so Gregorio De Haene, Chief Technology Officer bei Sigma. „Unsere Partnerschaft mit Onego Bio spiegelt unseren Ehrgeiz wider, den sich wandelnden Verbraucherpräferenzen durch die Entwicklung innovativer Lebensmittelzutaten, wie tierfreiem Eiprotein, immer einen Schritt voraus zu sein. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, unser Streben nach Nachhaltigkeit weiter zu stärken und gleichzeitig neue, zukunftsweisende Lösungen einzubringen.”

Im Rahmen dieser Vereinbarung werden Onego Bio und Sigma Machbarkeitsstudien, Prototypenentwicklung und Anwendungstests bei kommerziell relevanten Lebensmitteln durchführen. Evaluierungen im Frühstadium von Bioalbumen® haben vielversprechende Resultate sowohl in Ernährung als auch in der Funktionsfähigkeit gegen tierbasierte Benchmarks gezeigt.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Sigma, einem Unternehmen, das unsere Vision für wissenschaftsbasierte Innovation und ein resilientes Ernährungssystem teilt”, so Maija Itkonen, CEO und Mitbegründerin von Onego Bio. „Bioalbumen® ist ein extrem leistungsfähiges Werkzeug zur Unterstützung von ESG-Zielen (Environmental, Social, and Governance) für international agierende Lebensmittelhersteller und Stärkung der Produktstabilität in einer Phase, in der sich die Eierindustrie in einer Phase erhöhter Verwundbarkeit aufgrund von Krankheitsausbrüchen und Preisvolatilität befindet.”

Diese Partnerschaft unterstreicht eine gemeinsame Vision für die Weiterentwicklung von Lebensmittel-Innovationen und steht im Einklang mit der übergeordneten Strategie von Sigma, die langfristigen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, wobei neuartige Inhaltsstoffe untersucht werden, die gesunde, nahrhafte und leckere Lebensmittel fördern.

Zusätzlich zu dieser Vereinbarung wird Andrea Nieto, Product Development Manager bei Sigma, Onego Bio im April 2026 in einem Live-Cooking-Demo-Webinar beitreten, wo ein Einblick geboten wird, wie sich Bioalbumen® in realen Produktformulierungen bewährt und was erste Tests über sein kommerzielles Potenzial offenbaren. Dieses Demo-Webinar ist Teil der Webinarreihe The Power of Trichoderma reesei von Onego Bio. Um frühere Sitzungen dieser Reihe anzusehen, besuchen Sie bitte https://www.onego.bio/newsroom. Zur Anmeldung für die kommende Sitzung unter dem Titel Strengthening Food System Resilience Through Ecosystem Building (Stärkung der Widerstandsfähigkeit von Ernährungssystemen durch Aufbau eines Ökosystems) besuchen Sie bitte https://shorturl.at/9HrV3.

Über Sigma Foods

Sigma Foods, S.A.B. de C.V („Sigma Foods”) ist ein führendes multinationales Konsumgüterunternehmen, das hochwertige Lebensmittel über ein Portfolio von mehr als 100 Marken produziert, vermarktet und vertreibt, von denen 16 Marken jährlich Umsätze zwischen 100 Millionen US-Dollar und 1 Milliarde US-Dollar erzielen. Zu den Hauptkategorien des Unternehmens gehören Aufschnitte, Trockenfleisch, Käse und Joghurt. Sigma Foods ist in 17 Ländern tätig, unterteilt in vier Regionen: Mexiko, Europa, die Vereinigten Staaten und Lateinamerika, wo es über 640.000 Verkaufsstellen über 3 Vertriebskanäle bedient: Traditional, Modern und Foodservice. Das Unternehmen beschäftigt über 47.000 Mitarbeiter und verfügt über installierte Kapazität in jeder Region. Hierzu gehören: 65 Produktionsstätten, 191 Vertriebszentren und mehr als 8.000 Fahrzeuge. Die Aktien von Sigma Foods werden an der mexikanischen Börse und Latibex, dem lateinamerikanischen Aktienmarkt an der Madrider Börse, gehandelt.

Über Onego Bio

Onego Bio ist ein Lebensmittelzutatenhersteller, der sich zum Ziel gesetzt hat, mit seinem Produkt Bioalbumen® — ein widerstandsfähigeres Lebensmittelsystem zu schaffen: das erste nicht-tierische Eiprotein mit einer Aminosäuresequenz, die mit dem natürlichen Protein identisch ist. Bioalbumen® wird durch präzise Fermentation hergestellt und entspricht in Geschmack, Nährwert und Funktionalität dem Hauptprotein traditioneller Eier, wobei die Umweltbelastung um 90% geringer ist. Seine unübertroffene Vielseitigkeit macht es ideal für eine Vielzahl von Anwendungen und bietet gleichzeitig Kosten- und Lieferstabilität für Lebensmittelhersteller. Erfahren Sie mehr unter www.onego.bio.

