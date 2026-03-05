Onego Bio y Sigma Foods anuncian una colaboración para impulsar la innovación en proteínas de huevo y fortalecer la cadena de suministro

HELSINKI--(BUSINESS WIRE)--Onego Bio, empresa de ingredientes alimentarios que produce proteína de huevo sin origen animal, y Sigma Foods (“Sigma”), destacada multinacional del sector alimentario, firmaron un acuerdo de colaboración para evaluar la funcionalidad y el potencial comercial de Bioalbumen®, una proteína de huevo sin origen animal producida mediante fermentación de precisión.

La colaboración busca impulsar la innovación en ingredientes y, al mismo tiempo, responder a desafíos urgentes en la cadena de suministro de huevos, entre ellos la volatilidad del mercado, el aumento de los precios y las interrupciones provocadas por la gripe aviar. Bioalbumen® brinda una alternativa sin origen animal, estable a temperatura ambiente, que ofrece la misma funcionalidad y el mismo perfil nutricional y sensorial que los huevos tradicionales y ayuda a garantizar la continuidad del suministro para los fabricantes de alimentos.

Asimismo, esta iniciativa respalda el compromiso de Sigma de ofrecer alimentos nutritivos y de alta calidad elaborados con los más altos estándares de seguridad, a la vez que impulsa la innovación basada en la ciencia a través de un abastecimiento responsable de ingredientes. “En Sigma Foods estamos comprometidos con ofrecer productos de primer nivel de manera sustentable y segura”, afirmó Gregorio De Haene, director de Tecnología de Sigma. “Nuestra colaboración con Onego Bio refleja nuestra ambición de anticiparnos a la evolución de las preferencias de los consumidores mediante la exploración de ingredientes innovadores como la proteína de huevo sin origen animal. Esta alianza nos permite seguir fortaleciendo nuestro camino hacia la sustentabilidad y llevar al mercado nuevas soluciones pensadas para el futuro”.

Como parte de este acuerdo, Onego Bio y Sigma realizarán evaluaciones de viabilidad, desarrollo de prototipos y pruebas de aplicación en alimentos con potencial comercial. Las evaluaciones iniciales de Bioalbumen® han mostrado resultados prometedores tanto en valor nutricional como en desempeño funcional frente a alternativas de origen animal.

“Nos entusiasma colaborar con Sigma, una empresa que comparte nuestra visión de innovación basada en la ciencia y de un sistema alimentario más resiliente”, afirmó Maija Itkonen, directora ejecutiva y cofundadora de Onego Bio. “Bioalbumen® es una herramienta clave para ayudar a los fabricantes globales de alimentos a avanzar en sus objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), además de reforzar la estabilidad de los productos en un momento en que la industria del huevo es cada vez más vulnerable a brotes de enfermedades y a la volatilidad de los precios”.

La colaboración refleja una visión compartida de impulsar la innovación alimentaria y se alinea con la estrategia más amplia de Sigma para alcanzar sus objetivos de sustentabilidad a largo plazo, mientras explora nuevas soluciones de ingredientes que promuevan alimentos saludables, nutritivos y sabrosos.

Como parte de esta iniciativa, Andrea Nieto, gerente de Desarrollo de Productos de Sigma, participará junto a Onego Bio en una demostración culinaria en vivo por seminario web en abril de 2026. Durante la sesión se mostrará cómo se desempeña Bioalbumen® en formulaciones reales de alimentos y qué revelan las primeras pruebas sobre su potencial comercial. La demostración forma parte de la serie de seminarios web The Power of Trichoderma reesei de Onego Bio. Para ver sesiones anteriores de la serie, visite https://www.onego.bio/newsroom. Para registrarse en la próxima sesión, titulada Strengthening Food System Resilience Through Ecosystem Building, visite https://shorturl.at/9HrV3.

Acerca de Sigma Foods

Sigma Foods, S.A.B. de C.V. (“Sigma Foods”) es una empresa multinacional líder de bienes de consumo envasados que produce, comercializa y distribuye alimentos de alta calidad a través de una cartera de más de 100 marcas, 16 de las cuales generan ingresos anuales de entre 100 millones y 1000 millones de dólares cada una. Las principales categorías de la empresa incluyen fiambres, carnes secas, quesos y yogures. Sigma Foods opera en 17 países, organizados en cuatro regiones: México, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, donde abastece a más de 640 000 puntos de venta a través de tres canales: tradicional, moderno y gastronómico. La empresa cuenta con más de 47 000 empleados y capacidad instalada en cada región, que incluye 65 plantas de producción, 191 centros de distribución y más de 8000 vehículos. Las acciones de Sigma Foods cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y en Latibex, el mercado latinoamericano de la Bolsa de Madrid.

Acerca de Onego Bio

Onego Bio es una empresa de ingredientes alimentarios cuya misión es impulsar un sistema alimentario más resiliente a través de su producto Bioalbumen®, una proteína de huevo sin origen animal cuya secuencia de aminoácidos es idéntica a la de la ovoalbúmina convencional. Producido mediante fermentación de precisión, Bioalbumen® reproduce el sabor, el valor nutricional y la funcionalidad de la principal proteína del huevo tradicional, con un impacto ambiental aproximadamente un 90 % menor. Su gran versatilidad lo hace ideal para una amplia variedad de aplicaciones y ofrece a los fabricantes de alimentos mayor estabilidad en costos y en el suministro. Más información en www.onego.bio.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.