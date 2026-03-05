Ushio completa l'acquisizione dell'attività Entertainment and Industry di OSRAM

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Ushio Inc. oggi ha annunciato il riuscito completamento dell'acquisizione della divisione Entertainment and Industry (ENI) di OSRAM. A partire dal 2 marzo 2026 la divisione opererà ufficialmente come parte del gruppo Ushio con la denominazione Ushio INE GmbH (d'ora innanzi denominata: Ushio Industry & Entertainment).

Questa acquisizione strategica rafforza la posizione globale di Ushio nel settore dell'illuminazione specializzata e ne arricchisce le capacità nei settori dell'intrattenimento, della proiezione cinematografica, dell'illuminazione scenica, delle applicazioni industriali e delle soluzioni professionali performanti.

La nuova organizzazione integrata coniuga il consolidato portafoglio tecnologico e la forza produttiva globale di Ushio con la storica esperienza, i rapporti con i clienti e la conoscenza delle applicazioni dell'ex team Entertainment and Industry di OSRAM.

Marko Haas, direttore generale della divisione commerciale di Ushio Industry & Entertainment, ha commentato:

"Si tratta di una pietra miliare per la nostra attività e per i clienti in tutto il mondo: coniugando l'esperienza e la forte presenza sul mercato dell'ex organizzazione Entertainment and Industry di OSRAM con le risorse globali e la forza innovativa di Ushio, stiamo creando una piattaforma più solida per la crescita futura.

Nel corso di questa transizione, la nostra priorità è stata la continuità: garantire che i clienti continuino a ricevere gli stessi prodotti d'eccellenza, la stessa fornitura affidabile e lo stesso supporto professionale su cui fanno affidamento. Ora che abbiamo completato l'integrazione siamo pronti a costruire insieme il prossimo capitolo, un futuro più luminoso con i nostri clienti e partner".

I clienti continueranno a ricevere supporto dai contatti commerciali e tecnici storici e recenti, e potranno contare sugli attuali portafogli di prodotti e servizi. L'integrazione è stata progettata per garantire una transizione fluida e ininterrotta delle operazioni in corso e degli impegni per le forniture.

Ushio Industry & Entertainment resterà al servizio dei clienti in tutto il mondo nei settori dell'entertainment professionale, del cinema e dell'illuminazione industriale, concentrandosi sull'eccellenza del prodotto, sulla competenza applicativa e sulla partnership a lungo termine.

Nei prossimi mese annunceremo ulteriori informazioni e sviluppi futuri per quanto riguarda Ushio Industry & Entertainment.

Ushio Inc. (sede sociale: , TSE: 6925)

La società nasce nel 1964 e si specializza nella produzione e commercializzazione di lampade, laser, LED e altre sorgenti luminose nelle bande ultraviolette, visibili e infrarosse dello spettro, oltre ad apparecchiature ottiche e di imaging che incorporano questi dispositivi. Numerosi prodotti Ushio detengono ampie quote di mercato nel campo dei processi industriali, ivi compresa la produzione di semiconduttori, schermi a schermo piatto, componenti elettronici e altri prodotti, e nel settore dell'imaging visivo, caratterizzato da proiettori digitali, sistemi di illuminazione e altro ancora. Di recente le attività di Ushio si sono allargate al settore delle bioscienze, con una particolare attenzione alle applicazioni per la medicina e l'ambiente.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.