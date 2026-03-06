Andersen Consulting透過與Opinno合作擴大服務能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與Opinno簽署合作協議強化自身平台實力，後者是一家將數位化轉型與企業創新相結合的全球性顧問公司，總部位於西班牙。

Opinno成立於2008年，致力於協助企業在數位經濟中重新思考創新、轉型和成長方式。公司運用設計思維、敏捷方法論和開放合作模式，在三大核心領域交付成果：數位化轉型、創新以及內容和生態系統。其數位化轉型業務從策略和設計的雙重視角聚焦AI，創新業務則旨在加快產品和服務的研發和市場推廣。透過內容和生態系統計畫，Opinno致力於推動客戶參與，協助打造互連互通、適用於未來需求的組織架構。

Opinno創辦人兼執行長Pedro Moneo表示：「在Opinno，創新和數位化轉型不只是流程，更是產生深遠影響的途徑。我們的混合顧問模式融合了創業者的創造力和企業的嚴謹性。與Andersen Consulting的合作使我們能夠擴大規模和涵蓋範圍，為在全球推進轉型的企業帶來更大的影響。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充說道：「Opinno帶來的互補能力強化了我們的顧問平台。該公司的混合模式堅定了我們共同的承諾，即提供綜合、永續的解決方案，為客戶創造持久價值。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。