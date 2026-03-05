Ushio finalise l’acquisition de l’activité OSRAM Industry & Entertainment

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Ushio Inc. a annoncé aujourd’hui avoir finalisé avec succès l’acquisition de la division OSRAM Entertainment and Industry (ENI). Depuis le 2 mars 2026, cette division opère officiellement au sein d’Ushio Group sous le nom d’Ushio INE GmbH (ci-après dénommée « Ushio Industry & Entertainment) »).

Cette acquisition stratégique permet à Ushio de renforcer sa position mondiale dans le secteur de l’éclairage spécialisé et d’élargir ses capacités dans les domaines du divertissement, de la projection cinématographique, de l’éclairage scénique, des applications industrielles et des solutions professionnelles haute performance.

La nouvelle organisation issue de cette intégration combine le portefeuille technologique bien établi et la puissance de fabrication mondiale d’Ushio avec l’expertise de longue date, les relations clients et les connaissances en matière d’applications de l’ancienne équipe d’OSRAM Entertainment and Industry.

Marko Haas, directeur général de la division commerciale Ushio Industry & Entertainment, a déclaré :

« Cette acquisition constitue une étape importante pour notre société et nos clients à travers le monde. En associant l’expérience et la présence bien établie sur le marché de l’ancienne organisation OSRAM Entertainment and Industry aux ressources mondiales et à la force d’innovation d’Ushio, nous créons une plateforme plus solide pour assurer notre croissance future.

Tout au long de cette transition, notre priorité a été d’assurer la stabilité, et de veiller à ce que nos clients continuent de bénéficier des produits de haute qualité, de l’approvisionnement fiable et du soutien professionnel auxquels ils sont habitués. L’intégration étant désormais achevée, nous sommes impatients d’écrire le prochain chapitre, et de bâtir ensemble un avenir encore plus radieux avec nos clients et nos partenaires. »

Les clients continueront d’être pris en charge par leurs interlocuteurs commerciaux et techniques actuels et récemment désignés, et les portefeuilles de produits et services actuels resteront disponibles. L’intégration a été conçue de manière à assurer une transition transparente, sans perturber les opérations ni les engagements d’approvisionnement en cours.

Ushio Industry & Entertainment continuera de desservir les clients à travers le monde dans les secteurs du divertissement professionnel, du cinéma et de l’éclairage industriel, en mettant l’accent sur l’excellence de ses produits, son expertise en matière d’applications et ses partenariats à long terme.

De plus amples informations sur Ushio Industry & Entertainment et ses développements futurs seront communiquées au cours des prochains mois.

Ushio Inc. (siège social : , TSE : 6925)

Fondée en 1964, la société fabrique et commercialise des lampes, des lasers, des diodes électroluminescentes et d’autres sources lumineuses dans les bandes ultraviolette, visible et infrarouge du spectre, ainsi que des appareils optiques et d’imagerie intégrant ces dispositifs. De nombreux produits d’Ushio occupent une part de marché importante dans divers processus industriels, notamment dans la fabrication de semi-conducteurs, d’écrans plats, de composants électroniques et d’autres produits, ainsi que dans le domaine de l’imagerie visuelle (projecteurs numériques, éclairage, etc.). Ces dernières années, Ushio a étendu ses activités au domaine des sciences de la vie, notamment aux applications médicales et environnementales.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.