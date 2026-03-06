Andersen Consulting élargit ses capacités en collaborant avec Opinno

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting a choisi de renforcer sa plateforme grâce à un accord de collaboration conclu avec Opinno, un cabinet de conseil international basé en Espagne, qui intègre la transformation numérique à l’innovation d’entreprise.

Fondé en 2008, Opinno aide les organisations à repenser leur manière d’innover, de se transformer et de grandir dans l’économie numérique. Le cabinet applique la conception créative, des méthodologies agiles et des modèles de collaboration ouverts pour obtenir des résultats dans trois domaines clés : la transformation numérique, l’innovation, ainsi que le contenu et les écosystèmes. Sa pratique en matière de transformation numérique met l’accent sur l’IA, tant sur le plan stratégique que conceptuel, tandis que sa démarche en matière d’innovation accélère le développement et la mise sur le marché de produits et de services. Grâce à ses programmes axés sur le contenu et les écosystèmes, Opinno favorise l’engagement et aide à bâtir des organisations connectées et prêtes pour l’avenir.

« Chez Opinno, l’innovation et la transformation numérique ne sont pas de simples processus, mais des vecteurs d’impact significatif », a déclaré Pedro Moneo, fondateur et directeur général d’Opinno. « Notre modèle de conseil hybride allie la créativité entrepreneuriale à la rigueur d’entreprise. Notre collaboration avec Andersen Consulting nous confère l’envergure et la portée nécessaires pour amplifier cet impact auprès des organisations qui s’engagent dans un processus de transformation à l’échelle mondiale. »

Mark L. Vorsatz, président mondial et chef de la direction d’Andersen, a confié pour sa part : « Opinno apporte des compétences complémentaires qui nous permettent de renforcer notre plateforme de conseil. Le modèle hybride du cabinet renforce notre engagement commun à fournir des solutions intégrées et durables qui créent une valeur durable pour nos clients. »

Andersen Consulting est une société de conseil internationale qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présente dans plus de 1 000 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines du conseil, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 50 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

