Andersen Consulting estende le capacità grazie alla collaborazione con Opinno

Andersen Consulting rafforza la sua piattaforma attraverso un accordo di collaborazione con Opinno, azienda di consulenza globale con sede in Spagna, specializzata nell'integrazione della trasformazione digitale e dell'innovazione aziendale.

Fondata nel 2008, Opinno aiuta le organizzazioni a ripensare le proprie modalità di innovazione, trasformazione e crescita aziendale nell'economia digitale. La società applica il design thinking, metodologie agili e modelli di collaborazione aperta per fornire risultati in tre aree principali: trasformazione digitale, innovazione, contenuti ed ecosistemi. La sua pratica di trasformazione digitale mette in primo piano l'intelligenza artificiale dalla prospettiva sia strategica che progettuale, mentre la sua pratica innovativa accelera lo sviluppo e il lancio commerciale di prodotti e servizi. Attraverso i suoi programmi di contenuti ed ecosistemi, Opinno favorisce il coinvolgimento e aiuta a creare organizzazioni connesse e pronte ad affrontare il futuro.

“In Opinno, l'innovazione e la trasformazione digitale sono più che processi; sono canali per un impatto significativo”, ha dichiarato Pedro Moneo, fondatore e CEO di Opinno. “Il nostro modello di consulenza ibrido abbina la creatività imprenditoriale e il rigore aziendale. Collaborare con Andersen Consulting ci offre le dimensioni e la portata necessarie per amplificare quell'impatto per le organizzazioni che stanno affrontando la trasformazione in tutto il mondo”.

Il presidente globale e AD di Andersen, Mark L. Vorsatz, ha aggiunto, “Le capacità complementari di Opinno arricchiscono la nostra piattaforma di consulenza. Il modello ibrido della società rafforza il nostro impegno condiviso nella proposta di soluzioni integrate e sostenibili che creano valore duraturo per i clienti”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite di servizi completa, dalla strategia aziendale al business e dalla tecnologia alla trasformazione dell'AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, e fornisce competenze in materia di consulenza, fiscali, legali, di valutazione, di mobilità globale e di advisory di livello mondiale, su una piattaforma globale con cui collaborano oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo e con una presenza in più di 1.000 sedi tramite le sue società affiliate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che fornisce soluzioni di consulenza tramite le sue affiliate e aziende collaboratrici in tutto il mondo.

