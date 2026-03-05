Ushio completa la adquisición del negocio de OSRAM Entertainment and Industry

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Ushio Inc. anunció hoy la finalización exitosa de la adquisición del negocio de OSRAM Entertainment and Industry (ENI). A partir del 2 de marzo de 2026, la empresa opera oficialmente como parte del Grupo Ushio Group bajo el nombre Ushio INE GmbH (en lo sucesivo, Ushio Industry & Entertainment).

Esta adquisición estratégica fortalece la posición global de Ushio en iluminación especializada y amplía sus capacidades a los ámbitos de entretenimiento, proyección cinematográfica, iluminación escénica, aplicaciones industriales y soluciones profesionales de alto rendimiento.

Esta organización recién integrada combina la cartera de tecnología establecida y la fortaleza de fabricación global de Ushio con la prolongada experiencia, las relaciones con los clientes y el conocimiento de aplicación del exequipo de OSRAM Entertainment and Industry.

Marko Haas, gerente general de la división comercial de Ushio Industry & Entertainment, comentó:

“Esto representa un hito importante para nuestra empresa y también para nuestros clientes en todo el mundo. Al unir la experiencia y la presencia de mercado fiable de la exorganización de OSRAM Entertainment and Industry con los recursos globales y la fortaleza de innovación de Ushio, estamos creando una plataforma más firme para el crecimiento futuro.

Nuestra prioridad durante esta transición ha sido la continuidad, para garantizar que los clientes sigan recibiendo los mismos productos de alta calidad, el suministro fiable y la asistencia profesional en la que confían. Ahora, con la integración finalizada, ansiamos el momento de construir el próximo capítulo juntos, con un brillante futuro por delante para nuestros clientes y socios”.

Los clientes continuarán recibiendo asistencia de sus contactos técnicos y comerciales existentes y recientemente asignados, y las carteras de productos y servicios actuales seguirán estando disponibles. La integración está diseñada para garantizar una transición sin inconvenientes ni interrupciones a los compromisos de suministro o las operaciones en curso.

Ushio Industry & Entertainment seguirá prestando servicios a clientes en todo el mundo en los sectores de entretenimiento profesional, cine e iluminación industrial, con especial hincapié en la excelencia de los productos, la experiencia de aplicación y las alianzas a largo plazo.

Se dará a conocer más información sobre Ushio Industry & Entertainment y futuros acontecimientos en los próximos meses.

Ushio Inc. (oficinas centrales: Tokio; TSE: 6925)

Fundada en 1964, la empresa fabrica y vende lámparas, láseres, diodos electroluminosos y otras fuentes de luz en las bandas ultravioleta, visible e infrarroja del espectro, junto con equipos ópticos y de visualización de imágenes que incorporan estos dispositivos. Numerosos productos de Ushio tienen una importante participación en el mercado en el ámbito de los procesos industriales, incluida la fabricación de semiconductores, pantallas planas, componentes electrónicos y otros productos, y en el ámbito de la visualización de imágenes, como proyectores digitales, iluminación y otros productos. En los últimos años, las operaciones de Ushio llegaron al ámbito de las ciencias biológicas, principalmente en relación con las aplicaciones médicas y el medioambiente.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.