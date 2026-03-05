Onego Bio en Sigma Foods slaan de handen ineen om innovatie in eiproteïnen te versterken en de leveringszekerheid te verbeteren

HELSINKI--(BUSINESS WIRE)--Onego Bio, een bedrijf dat voedingsingrediënten produceert van niet-dierlijke eiproteïnen, en Sigma Foods ('SIGMA'), een toonaangevend multinationaal voedingsbedrijf, hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de functionaliteit en het commerciële potentieel van Bioalbumen®, een niet-dierlijk eiproteïne dat wordt geproduceerd met behulp van precisiefermentatie, te evalueren.

De samenwerking richt zich op het bevorderen van ingrediënteninnovatie en het aanpakken van urgente uitdagingen in de huidige eierleveringsketen, waaronder volatiliteit, stijgende prijzen en verstoringen als gevolg van vogelgriep. Bioalbumen® biedt een houdbaar, diervrij alternatief dat dezelfde functionele, nutritionele en sensorische eigenschappen heeft als traditionele eieren, en tegelijkertijd de leveringscontinuïteit voor voedingsproducenten helpt waarborgen.

Daarnaast ondersteunt deze samenwerking het streven van Sigma om veilige, voedzame en hoogwaardige voeding aan te bieden, terwijl tegelijkertijd wetenschappelijk onderbouwde innovatie door verantwoorde inkoop van ingrediënten wordt bevorderd. “Bij Sigma Foods zetten we ons in voor het leveren van hoogwaardige producten op een duurzame en veilige manier,” aldus Gregorio De Haene, Chief Technology Officer bij Sigma. “Ons partnerschap met Onego Bio weerspiegelt onze ambitie om het voortouw te nemen wat betreft veranderende consumentenvoorkeuren door innovatieve ingrediënten zoals niet-dierlijk eiproteïne te onderzoeken. Deze samenwerking stelt ons in staat onze duurzaamheidsinspanningen verder te versterken en tegelijkertijd nieuwe, toekomstgerichte oplossingen te bieden.”

Als onderdeel van deze overeenkomst zullen Onego Bio en Sigma haalbaarheidsstudies, prototypeontwikkeling en toepassingsproeven uitvoeren in commercieel relevante voedingsmiddelen. Evaluaties in een vroeg stadium van Bioalbumen® hebben veelbelovende resultaten laten zien op het gebied van zowel voedingswaarde als functionele prestaties in vergelijking met op dierlijk voedsel gebaseerde benchmarks.

“We zijn verheugd om samen te werken met Sigma, een bedrijf dat onze visie deelt op wetenschappelijk onderbouwde innovatie en een veerkrachtig voedselsysteem,” stelde Maija Itkonen, CEO en medeoprichter van Onego Bio. “Bioalbumen® is een krachtig instrument om de ESG-doelstellingen van wereldwijde voedselproducenten te ondersteunen en de productstabiliteit te versterken in een tijd waarin de eierindustrie steeds kwetsbaarder wordt voor ziekte-uitbraken en prijsvolatiliteit.”

Dit samenwerkingsverband onderstreept een gedeelde visie op het bevorderen van voedselinnovatie en sluit aan bij Sigma's bredere strategie om duurzaamheidsdoelstellingen op lange termijn te behalen, terwijl tegelijkertijd nieuwe ingrediëntoplossingen worden onderzocht die gezonde, voedzame en heerlijke voeding bevorderen.

Naast deze overeenkomst zal Andrea Nieto, Product Development Manager bij Sigma, in april 2026 samen met Onego Bio een live kookdemonstratie geven via een webinar. Hierbij wordt een kijkje gegeven in de werking van Bioalbumen® in echte productformuleringen en wat de eerste tests onthullen over het commerciële potentieel. Deze demonstratie maakt deel uit van de webinarreeks The Power of Trichoderma reesei van Onego Bio. Eerdere sessies uit deze reeks zijn te bekijken op https://www.onego.bio/newsroom. Aanmelden voor de aankomende sessie Strengthening Food System Resilience Through Ecosystem Building, kan via https://shorturl.at/9HrV3.

Over Sigma Foods

Sigma Foods, S.A.B. de C.V ('Sigma Foods') is een toonaangevend multinationaal bedrijf in verpakte consumentengoederen dat hoogwaardige voedingsmiddelen produceert, verkoopt en distribueert via een portfolio van meer dan 100 merken, waarvan er 16 een jaarlijkse omzet genereren tussen US$ 100 miljoen en US$ 1 miljard. De belangrijkste productcategorieën van het bedrijf zijn vleeswaren, gedroogd vlees, kaas en yoghurt. Sigma Foods is actief in 17 landen, verdeeld over vier regio's: Mexico, Europa, de Verenigde Staten en Latijns-Amerika, waar het meer dan 640.000 verkooppunten bedient in 3 kanalen: traditioneel, modern en foodservice. Het bedrijf heeft meer dan 47.000 werknemers en een geïnstalleerde capaciteit in elke regio, waaronder: 65 productievestigingen, 191 distributiecentra en meer dan 8.000 voertuigen. Aandelen van Sigma Foods worden verhandeld op de Mexicaanse beurs en Latibex, de Latijns-Amerikaanse effectenbeurs van de beurs van Madrid.

Over Onego Bio

Onego Bio is een bedrijf in voedingsingrediënten met als missie een veerkrachtiger voedselsysteem te creëren met hun product Bioalbumen® —een niet-dierlijk eiproteïne met een aminozuursequentie die identiek is aan die van conventioneel ovalbumine. Bioalbumen® wordt geproduceerd door middel van precisiefermentatie en evenaart de smaak, voedingswaarde en functionaliteit van het belangrijkste eiwit uit traditionele eieren, maar met een milieubelasting die circa 90% kleiner is. De ongeëvenaarde veelzijdigheid maakt het ideaal voor een breed scala aan toepassingen en biedt tegelijkertijd meer kosten- en leveringsstabiliteit voor voedselproducenten. Meer informatie vindt u op www.onego.bio.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.